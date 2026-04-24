Sabato 25 aprile 2026 alle ore 16:00 si sfideranno Liverpool e Crystal Palace, due squadre che puntano a obiettivi diversi in questa fase finale di campionato. Il Liverpool, con 55 punti, cerca di assicurarsi un piazzamento tra i primi cinque per qualificarsi alle competizioni europee, mentre il Crystal Palace, con 43 punti, è ancora in corsa in Conference League. Le formazioni ufficiali e le quote sono già disponibili, con pronostici che indicano una partita aperta.

Il Liverpool è a quota 55 punti ed è fuori da tutte le coppe dunque l’unica strada per giocare in Europa nella stagione 2025-26 è quella del piazzamento in campionato, mentre il Crystal Palace ne ha 43 ed è ancora in corsa in Conference League. Per inquadrare meglio questa sfida partiamo dal sesto e settimo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Liverpool-Crystal Palace (sabato 25 aprile 2026 ore 16:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. I Reds voglio chiudere la pratica 5° posto

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