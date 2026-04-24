Sabato 25 aprile 2026 alle ore 16:00 si sfidano Liverpool e Crystal Palace in una partita di Premier League. Il Liverpool, con 55 punti, cerca di assicurarsi il quinto posto in classifica per garantirsi una qualificazione europea, mentre il Crystal Palace, con 43 punti, è ancora in corsa nella Conference League. Le formazioni sono pronte a scendere in campo, con quote e pronostici ancora da definire.

Il Liverpool è a quota 55 punti ed è fuori da tutte le coppe dunque l’unica strada per giocare in Europa nella stagione 2025-26 è quella del piazzamento in campionato, mentre il Crystal Palace ne ha 43 ed è ancora in corsa in Conference League. Per inquadrare meglio questa sfida partiamo dal sesto e settimo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Liverpool-Crystal Palace (sabato 25 aprile 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici. I Reds voglio chiudere la pratica 5° posto

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