Sabato 25 aprile 2026 alle ore 16, si svolge il match tra Liverpool e Crystal Palace. La squadra di casa ha accumulato 55 punti in campionato ed è ormai esclusa da tutte le competizioni europee, puntando quindi a migliorare la propria posizione in classifica per qualificarsi in Europa attraverso il campionato. La squadra ospite, con 43 punti, è invece ancora impegnata nella corsa alla Conference League.

Il Liverpool è a quota 55 punti ed è fuori da tutte le coppe dunque l’unica strada per giocare in Europa nella stagione 2025-26 è quella del piazzamento in campionato, mentre il Crystal Palace ne ha 43 ed è ancora in corsa in Conference League. Per inquadrare meglio questa sfida partiamo dal sesto e settimo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Liverpool-Crystal Palace (sabato 25 aprile 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici

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