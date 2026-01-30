I tifosi sono in attesa della partita di sabato sera al Anfield, quando i Reds affronteranno il Newcastle alle 21:00. Entrambe le squadre vogliono vincere per muovere la classifica e dare un segnale ai rivali. I Magpies arrivano con buona fiducia, mentre i Reds sperano di ritrovare il ritmo giusto in casa propria. La sfida si presenta aperta, con i pronostici che sono ancora incerti e le quote in bilico. Slot, l’allenatore del Liverpool, sembra più sereno in coppa, ma in campionato la tensione resta alta.

E’ soltanto nelle coppe, sopratutto la Champions League ovviamente, che Arne Slot riesce a scrollarsi la pressione di dosso. Il suo Liverpool infatti non vince in Premier League dal 2-1 rifilato ai Wolves oltre un mese fa, una cosa che ha fatto storcere il naso a molti e che ha posto dei dubbi sulla sua. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Liverpool-Newcastle (sabato 31 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Magpies insidiosi per i Reds

Approfondimenti su Liverpool Newcastle

Questa sera alle 21, i tifosi aspettano con ansia la sfida tra Liverpool e Newcastle.

Analisi della sfida Liverpool-Burnley, in programma sabato 17 gennaio 2026 alle 16:00.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Liverpool Newcastle

Argomenti discussi: Pronostico Liverpool-Newcastle United: analisi e probabili formazioni 31/01/2026 Premier League; Pronostico Liverpool-Newcastle: analisi, quote e consigli; Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky; Calcio estero, il programma del weekend: Arsenal e Bayern vogliono il riscatto, il PSG difende il primato, in Spagna è solito duello a due.

Liverpool-Newcastle: dove vedere il match di Premier League in TV e in streamingLiverpool e Newcastle si preparano per una delle sfide più attese della ventiquattresima giornata di Premier League. Le due squadre arrivano al match dopo le fatiche europee, con il Liverpool che ha ... tag24.it

Pronostico Liverpool vs Newcastle – 31 Gennaio 2026La sfida di Premier League tra Liverpool e Newcastle si gioca il 31 Gennaio 2026 alle 21:00 ad Anfield. Un appuntamento che richiama attenzione per intensità ... news-sports.it

Premier League padrona d’Europa Con 5 squadre tra le prime 8 del girone unico di Champions League – Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea e Newcastle – il dominio inglese è sotto gli occhi di tutti. E il Manchester City Solo 11°, ma a pari punti con - facebook.com facebook

Cinque squadre tra le prime otto più il Manchester City undicesimo: più che una Champions League sembra una Premier League II. Noi Tristemente indietro Arsenal 1°, Liverpool 4°, Tottenham 5°, Newcastle 7°, Chelsea 8°: lo strapotere del calcio inglese in x.com