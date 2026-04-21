Barcellona-Celta Vigo | formazioni statistiche e anteprime canali TV live streaming online e pronostici sulla Liga

Nella prossima partita della Liga, il Barcellona affronta il Celta Vigo. La squadra catalana si presenta con diverse assenze e con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in classifica. Il Celta Vigo, reduce da una vittoria in rimonta contro un avversario diretto, cerca di ottenere punti preziosi in trasferta. La sfida sarà trasmessa sui canali televisivi dedicati e sarà disponibile anche in live streaming online.

2026-04-21 17:42:00 Breaking news: L’allenatore del Barcellona Hansi Flick è opportunamente diffidente nei confronti del Celta Vigo dopo aver visto la sua squadra riprendersi da due gol di svantaggio e vincere in extremis in casa contro l’Os Celestes la scorsa stagione. In quell’occasione gli ospiti erano avanti 3-1 dopo 63 minuti – inclusa una tripletta di Borja Iglesias – prima di perdere contro un rigore di Raphinha al 98? all’Estadi Olimpic Lluis Companys. “Quando guardiamo indietro a tutte le partite che abbiamo giocato contro di loro. ogni partita è dura”, ha detto Flick, la cui squadra è tornata in campo dopo l’eliminazione a sorpresa nella semifinale di Champions League contro l’Atletico Madrid.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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