Tra poche ore il tecnico si presenterà in conferenza stampa. Questa mattina la società ha comunicato la conclusione del rapporto con l'allenatore precedente. Domani la squadra giocherà contro la squadra avversaria al Dall'Ara, ma nelle ultime ore si sono concentrate molte discussioni sulla situazione interna e sulle possibili scelte future. La partita si avvicina, mentre la società si prepara a comunicare eventuali novità ufficiali.

"Dispiaciuto di non aver mai avuto la sensazione di vivere questa situazione molto dura, molto forte, mi ha sorpreso molto e mi è dispiaciuto. Io non ho fatto nulla. La mia situazione con Ranieri? Non l'ho creata io, non ho fatto nessuna situazione contro nessuno. Dentro Trigoria è il luogo dove si fa calcio e dove cerco di fare calcio, io sono al di fuori di tutte le altre questioni. Io cerco solo di fare calcio. In questa situazione sono stato tirato dentro" Sulla risoluzione con Ranieri e sul comunicato della Roma: "Intanto evidenzia due cose: una la fiducia che non mi è mai mancata da parte della società, fin dal primo giorno ho sempre sentito sostegno.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Tra poco Gasperini in conferenza: stamattina la Roma ha risolto il rapporto con Ranieri

GIAN PIERO GASPERINI CONFERENZA POST JUVENTUS ROMA:CI MANCA QUALCOSA, SPERIAMO A GENNAIO...

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