Alle 13.30, Gasperini terrà una conferenza stampa. Questa mattina, la Roma ha annunciato la risoluzione del contratto con l'allenatore. Domani la squadra giocherà contro il Bologna allo stadio Dall'Ara, ma nelle ultime ore si sono susseguite diverse notizie e aggiornamenti riguardanti la situazione della formazione e il nuovo eventuale staff tecnico.

Il divorzio era nell'aria, ora è ufficiale: Claudio Ranieri non sarà più il senior advisor della Roma, ruolo che ricopriva da appena dieci mesi. Nel comunicato diffuso dal club si legge: "L’AS Roma comunica che il rapporto con Claudio Ranieri è terminato. Il Club desidera ringraziare Claudio per il suo significativo contributo alla Roma. Guardando al futuro, la nostra direzione è chiara. Il Club è solido, con una leadership forte e una visione ben definita. La Roma verrà sempre al primo posto". Tutti i dettagli qui Grande attesa per le parole di Gasperini, che finora si è limitato a evitare di rispondere a Claudio Ranieri: "I nostri tifosi non meritano questo teatrino.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 13.30 Gasperini in conferenza: stamattina la Roma ha risolto il rapporto con Ranieri

Gasperini, le lacrime nella conferenza stampa pre Roma-Atalanta | Serie A

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