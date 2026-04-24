Oggi si svolge l'ultima frazione del LIVE Tour of the Alps 2026, con la partenza ufficiale della quinta tappa. La corsa è appena iniziata e la linea di arrivo si trova a Bolzano, dove si deciderà la classifica generale. La competizione si svolge tra le montagne e le strade di questa regione, con i corridori impegnati in una sfida che potrebbe cambiare gli esiti finali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.06 Partita ufficialmente la quinta ed ultima tappa. 12.03 A Bolzano si deciderà la generale. Giulio Pellizzari deve difendersi dalla coppia Ineos Arensman-Bernal per vincere il TOTA. 12.00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’ultima tappa del Tour of the Alps 2026. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta ed ultima tappa del Tour of the Alps 2026, con partenza da Trento e arrivo a Bolzano. Dalla seconda frazione la corsa fa parte della Coppa Italia delle Regioni 2026, condotta in questo momento da Davide Donati, che è però assente in questa gara.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tra poco al via l’ultima frazione

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