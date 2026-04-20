LIVE Tour of the Alps 2026 tappa di oggi in DIRETTA | iniziata la prima frazione

Oggi si svolge la prima tappa del LIVE Tour of the Alps 2026, con la corsa partita questa mattina. In apertura, Emanuel Zangerle del Team Vorarlberg ha lanciato il primo attacco, muovendosi subito dopo il via. La gara è in corso e i ciclisti stanno affrontando le prime asperità del percorso. Gli appassionati possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale sulla nostra diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.05 Subito il primo attacco, si muove Emanuel Zangerle (Team Vorarlberg). 12.02 INIZIA UFFICIALMENTE LA TAPPA! 11.59 Percorso che potrebbe favorire le ruote veloci. Dopo una prima parte pianeggiante si entrerà in un primo circuito di 24 chilometri, caratterizzato dalla salita di Mieminger Plateau, che dovrà essere affrontato per due volte. Al termine del secondo giro si tornerà verso Innsbruck per raggiungere un secondo circuito di circa 18 chilometri, anch’esso da ripetere due volte. Questo circuito comprenderà lo strappo di Götzens (4 km al 7%), oltre a un breve segmento in salita verso Axams. 11.57 L’ex Giro del Trentino, corsa di preparazione verso il Giro d’Italia, si apre con una frazione interamente in Austria con partenza ed arrivo ad Innsbruck.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: iniziata la prima frazione Notizie correlate LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: presenti Finn e Pellizzari, prima frazione aperta a più scenariCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Tour of... LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: iniziata la quarta frazioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 10. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Dove vedere in tv il Tour of the Alps 2026: orari delle tappe, programma, streaming; Tour of the Alps 2026, gli occhi del mondo sull’Euregio; Tour of the Alps 2026: tappe, orari, favoriti e dove vederlo in TV e streaming; Storer, Bernal e Pellizzari: Sarà un grande #TotA. Il favorito? Occhio ad Arensman…. LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: presenti Finn e Pellizzari, prima frazione aperta a più scenariCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Tour of the ... oasport.it Tour of the Alps 2026, tappa di oggi Innsbruck-Innsbruck: orari, tv, percorso, favoriti. Possibile sprint ristrettoSi apre oggi con una frazione in terra austriaca il Tour of the Alps 2026. Partenza ed arrivo in quel di Innsbruck con addirittura la possibilità di una ... oasport.it Tour de France Normandia, Bretagna e Valle della Loira da 542€ https://l.piratinviaggio.it/unWRe 9 giorni alla scoperta di alcune delle più belle destinazioni francesi: Parigi, Mont Saint Michel, Saint-Malo, Nantes, Angers, Tours e tante altre - facebook.com facebook GRAND TOUR NEL BEL PAESE Palazzo Ducale, seconda metà del XV secolo. Urbino. x.com