Oggi si svolge la terza tappa del LIVE Tour of the Alps 2026, con l'inizio previsto tra poco. Sono disponibili aggiornamenti in tempo reale sulla corsa, tra cui la diretta della Freccia Vallone maschile alle 11.50 e quella femminile alle 15. La gara si svolge lungo un percorso che attraversa diverse località di montagna, con i ciclisti impegnati in una fase cruciale della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11.50 LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE FEMMINILE DALLE 15.00 10.08 Maxi caduta nel gruppo. La corsa è stata fermata. 10.06 Partita ufficialmente la terza frazione. 10.03 Si attende la partenza ufficiale di questa tappa. Saranno ben 3600 i metri di dislivello da affrontare. 10.00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza tappa del Tour of the Alps 2026. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della terza tappa del Tour of the Alps 2026. 174.5 km da Laces ad Arco per quella che sarà la frazione regina nonostante non termini con un arrivo in salita.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tra poco il via della terza frazione

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