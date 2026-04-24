Oggi si tiene la quinta e ultima tappa del Tour of the Alps 2026, con partenza da Trento e arrivo a Bolzano. La corsa si decide sul Montoppio, dove Pellizzari si trova sotto pressione. La gara è in corso e gli spettatori possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale. La giornata vede gli atleti impegnati in una fase decisiva, con le posizioni ancora da definire prima del traguardo finale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta ed ultima tappa del Tour of the Alps 2026, con partenza da Trento e arrivo a Bolzano. Dalla seconda frazione la corsa fa parte della Coppa Italia delle Regioni 2026, condotta in questo momento da Davide Donati, che è però assente in questa gara. Sono 128.7 i km odierni, che decreteranno il vincitore del Tour of The Alps 2026. La strada salirà poco dopo la partenza in direzione Palù di Giovo (città natale di Francesco Moser, il quale ha vinto due volte questa corsa), dove è posizionato lo sprint intermedio. Ci saranno, poi, 40 km di pianura prima di affrontare la prima ascesa di giornata: Alto di Caldaro (4.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: si decide tutto sul Montoppio, Pellizzari sotto assedio

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