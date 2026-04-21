LIVE Tour of the Alps 2026 tappa di oggi in DIRETTA | tappa e maglia per Giulio Pellizzari! Impressionante Finn!

Si conclude qui la nostra copertura in tempo reale della seconda tappa del Tour of the Alps 2026. Durante la giornata, il ciclista ha conquistato la maglia di leader della classifica generale, mentre un altro atleta ha ottenuto la vittoria di tappa. La corsa è stata segnata anche da un episodio di caduta che ha coinvolto alcuni partecipanti, senza feriti gravi. Restano da seguire le prossime fasi della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:20 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Tour of the Alps 2026. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 15:18 LA TOP TEN DELLA CLASSIFICA GENERALE 1-Giulio Pellizzari (ITA, Red Bull-BORA-hangrohe) 6:49.42 2-Thymen Arensman (NED, INEOS Grenadiers) +0:04 3-Mattia Gaffuri (ITA, Team Picnic PostNL) +0:06 4-Aleksandr Vlasov (RUS, Red Bull-BORA-hansgrohe) +0:10 5-Egan Bernal (COL, INEOS Grenadiers) s.t. 6-Lorenzo Finn (ITA, Red Bull-BORA-hansgrohe) +0:13 7-Mathys Rondel (FRA, Tudor Pro Cycling Team) +0:19 8-Jakob Omrzel (SLO, Bahrain-Victorious) +0:29 9-Chris Harper (AUS, Pinarello Q36.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tappa e maglia per Giulio Pellizzari! Impressionante Finn! Notizie correlate LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: presenti Finn e PellizzariCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Tour of... LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: presenti Finn e Pellizzari, prima frazione aperta a più scenariCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Tour of... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: presenti Finn e Pellizzari; LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pellizzari alla prova dell’arrivo in salita della Val Martello; Tour of the Alps 2026, tappa di oggi Telfs-Val Martello: orari, tv, percorso, favoriti. Pellizzari sfida Pidcock e Storer; Tour of the Alps 2026: i favoriti. Giulio Pellizzari sfida Tom Pidcock e Ben O’Connor. Classifica Tour of the Alps 2026, seconda tappa: Pellizzari vince e vola al comando!Una volata a ranghi ristretti ha deciso la seconda tappa del Tour of the Alps 2026, evento di livello Pro che funge da preparazione all’ormai imminente Giro d’Italia. Sulla salita di Val Martello è ... oasport.it LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tappa e maglia per Giulio Pellizzari! Impressionante Finn!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Tour of the Alps 2026. 144.6 km da ... oasport.it Bollettino medico Giulio Pellizzari: https://www.lrvicenza.net/bollettino-medico-giulio-pellizzari/ #ForzaLane #ForzaVicenza facebook (2/3) Il favorito numero uno è Giulio Pellizzari, che potrebbe conquistare l'intera corsa. Ma la concorrenza è validissima: Tom Pidcock, Michael Storer, Ben O'Connor, Thymen Arensman #TouroftheAlps x.com