LIVE Tour of the Alps 2026 tappa di oggi in DIRETTA | quattro uomini al comando

Oggi si tiene la tappa del Live Tour of the Alps 2026, con quattro uomini in testa al gruppo. La corsa è iniziata questa mattina e ancora non sono stati effettuati tentativi di fuga. Il gruppo si mantiene compatto e non permette che si creino spazi tra i corridori. La gara prosegue sotto un cielo nuvoloso e con temperature che si aggirano intorno ai 15 gradi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.39 Il gruppo non vuole concedere spazio a nessun attacco. Il Team Jayco Alula sta spingendo per chiudere il gap. 12.36 22? di vantaggio per Donovan. 12.33 Cerca l’allungo ora Mark Donovan (Pinarello Q36.5). 12.30 Il gruppo in questo tratto ha forzato l’andatura ed ha ripreso tutti i fuggitivi. 12.27 La testa della corsa è passata sul Palù di Giovo. 12.24 Si tratta di: Roman Ermakov (Bahrain-Victorious), Nicolò Garibbo e Tommaso Dati (Team Ukyo), Adrian Benito (Team Polti VisitMalta). 12.21 Davanti sono rimasti in quattro. 12.18 Diventano 15 i primi inseguitori degli attaccanti. 12.15 Cresce il vantaggio dei battistrada.🔗 Leggi su Oasport.it

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