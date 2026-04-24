LIVE Tour of the Alps 2026 tappa di oggi in DIRETTA | inizia la salita finale di Montoppio la resa dei conti per Pellizzari

Oggi si svolge la tappa del LIVE Tour of the Alps 2026, con la salita finale di Montoppio che sta attirando l’attenzione. Al momento, Alexandr Vlasov è in difficoltà e viene ripreso da vicino Tom Pidcock, che si trova nella fase conclusiva della corsa. La corsa sta entrando nella fase decisiva, mentre i ciclisti affrontano gli ultimi chilometri del percorso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.51 In difficoltà Alexandr Vlasov, mentre viene ripreso Tom Pidcock. 14.50 Attenzione perché si è portata la Red Bull BORA hansgroe davanti al gruppo, Giovanni Aleotti a dettare l’andatura. 14.49 Adesso è Rodriguez a staccare il britannico, rimane da solo il corridore dell’EF. 14.47 Rodriguez si riporta su Pidcock, il britannico aveva preso vantaggio nell’ultima parte della discesa e incrementando ad inizio salita. 14.46 Attacca subito Pidcock che stacca Rodriguez, ma il gruppo si avvicina. 14.46 Inizia l’ascesa di Montoppio (9.2 km al 6.2% medio) e inizia il secondo giro del circuito lungo 19 km. 14.🔗 Leggi su Oasport.it

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