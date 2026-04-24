LIVE Tour of the Alps 2026 tappa di oggi in DIRETTA | gruppo diviso in due tronconi

Oggi si svolge in diretta la tappa del LIVE Tour of the Alps 2026, con il gruppo diviso in due tronconi. Attualmente, davanti ci sono dodici corridori, mentre il resto della carovana insegue a una velocità di circa 55 chilometri all'ora. La corsa prosegue con diversi sviluppi, mentre gli atleti affrontano le asperità del percorso. La situazione resta sotto stretta osservazione da parte degli spettatori e degli addetti ai lavori.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.50 Davanti ci sono 12 corridori. Il gruppo insegue a 55?. 12.47 Si affronta ora il lungo tratto in pianura. 12.44 La seconda parte del gruppo ha 18?di ritardo. 12.41 Il gruppo si è diviso in due tronconi. La prima parte ha raggiunto Donovan. 12.39 Il gruppo non vuole concedere spazio a nessun attacco. Il Team Jayco Alula sta spingendo per chiudere il gap. 12.36 22? di vantaggio per Donovan. 12.33 Cerca l’allungo ora Mark Donovan (Pinarello Q36.5). 12.30 Il gruppo in questo tratto ha forzato l’andatura ed ha ripreso tutti i fuggitivi. 12.27 La testa della corsa è passata sul Palù di Giovo. 12.24 Si tratta di: Roman Ermakov (Bahrain-Victorious), Nicolò Garibbo e Tommaso Dati (Team Ukyo), Adrian Benito (Team Polti VisitMalta).🔗 Leggi su Oasport.it

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