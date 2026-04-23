Oggi si svolge la tappa del LIVE Tour of the Alps 2026, con cinque corridori in fuga che hanno accumulato due minuti di vantaggio sul gruppo. Attualmente, i ciclisti stanno percorrendo la salita di Vigolo Vattaro, lunga 8,4 chilometri con una pendenza media del 6,1 per cento. Gli atleti continuano a pedalare in questa fase della gara, mentre gli appassionati seguono gli aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.21: I corridori stanno affrontando la salita di Vigolo Vattaro (8,4 km al 6,1%). 12.18: Questi i cinque fuggitivi Jasch Lennart (Tudor), Rainer Kepplinger (Bahrain-Victorious), Sean Quinn (EF Education-EasyPost), Cristopher Jensen (Jayco AlUla), Simone Raccani (Team UKYO). 12.13: Sono stati percorsi i primi cinquanta chilometri di questa tappa. 12.09: In testa al gruppo c’è sempre la Red Bull – BORA – hansgrohe di Giulio Pellizzari. 12.05: Il vantaggio dei cinque in fuga torna subito oltre i due minuti. I fuggitivi stanno entrando ora in località Mattarello. 12.02: C’è stata un’accelerazione in gruppo che ha portato ad una riduzione del vantaggio dei cinque fuggitivi.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: cinque fuggitivi con due minuti sul gruppo

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