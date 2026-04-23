LIVE Tour of the Alps 2026 tappa di oggi in DIRETTA | cinque fuggitivi con due minuti sul gruppo

Da oasport.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si svolge la tappa del LIVE Tour of the Alps 2026, con cinque corridori in fuga che hanno accumulato due minuti di vantaggio sul gruppo. Attualmente, i ciclisti stanno percorrendo la salita di Vigolo Vattaro, lunga 8,4 chilometri con una pendenza media del 6,1 per cento. Gli atleti continuano a pedalare in questa fase della gara, mentre gli appassionati seguono gli aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.21: I corridori stanno affrontando la salita di Vigolo Vattaro (8,4 km al 6,1%). 12.18: Questi i cinque fuggitivi Jasch Lennart (Tudor), Rainer Kepplinger (Bahrain-Victorious), Sean Quinn (EF Education-EasyPost), Cristopher Jensen (Jayco AlUla), Simone Raccani (Team UKYO). 12.13: Sono stati percorsi i primi cinquanta chilometri di questa tappa. 12.09: In testa al gruppo c’è sempre la Red Bull – BORA – hansgrohe di Giulio Pellizzari. 12.05: Il vantaggio dei cinque in fuga torna subito oltre i due minuti. I fuggitivi stanno entrando ora in località Mattarello. 12.02: C’è stata un’accelerazione in gruppo che ha portato ad una riduzione del vantaggio dei cinque fuggitivi.🔗 Leggi su Oasport.it

live tour of the alps 2026 tappa di oggi in diretta cinque fuggitivi con due minuti sul gruppo
© Oasport.it - LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: cinque fuggitivi con due minuti sul gruppo

Notizie correlate

LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: i fuggitivi guadagnano terreno sul gruppoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:20 Davide Bais (Team Polti VisitMalta) ha vinto lo sprint intermedio di Arzl.

Leggi anche: LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: cinque in fuga con un minuto sul gruppo

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: stoccata di Tommaso Dati! Battuto Pidcock allo sprint!; DIRETTA Tour of the Alps 2026 LIVE, Terza Tappa; LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pidcock si prende la rivincita su Dati. Bernal guadagna gli abbuoni e si avvicina a Pellizzari; Tour of the Alps 2026, 4ª tappa: percorso, favoriti e dove vederla in TV e streaming.

live tour of the alpsTour of the Alps 2026, tappa di oggi Arco-Trento: orari, tv, percorso, favoriti. Pidcock favorito, Pellizzari sull’attentiQuarta tappa per il Tour of the Alps 2026. In scena oggi la frazione che parte da Arco e giunge a Trento, valida anche per la Coppa Italia delle Regioni ... oasport.it

live tour of the alpsLIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pidcock si prende la rivincita su Dati. Bernal guadagna gli abbuoni e si avvicina a PellizzariCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11.50 LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE FEMMINILE DALLE 15.00 ... oasport.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.