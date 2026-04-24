Oggi si tiene una tappa del LIVE Tour of the Alps 2026, con una gara che si svolge in diretta. Il ciclista più giovane ad aver vinto questa competizione è stato Pellizzari, con 22 anni e 124 giorni, che ha concluso in solitaria sul Monte Coppio a Bolzano. La corsa prosegue tra salite e scollinate, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.35 Con 22 anni e 124 giorni Pellizzari è il secondo corridore più giovane a vincere il Tour of the Alps, dietro solo a Pavel Sivakov con 21 anni e 289 giorni. 15.34 Oltre il primo posto di Pellizzari bisogna segnalare il nono di Aleotti, compagno di squadra del marchigiano e decisivo per l’attacco sul Montoppio. 15.32 La tappa di oggi è stata caratterizzata da una fuga di dodici corridori, che è stata protagonista per gran parte della frazione. Sulla prima ascesa di Montoppio, tra i battistrada, ha attaccato Pidcock, seguito a ruota da Rodriguez. I due hanno resistito alla rimonta del gruppo fino al secondo passaggio sul Montoppio, quando poi c’è stato l’attacco di Pellizzari.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Giulio Pellizzari se ne va sul Montoppio e vince in solitaria a Bolzano!

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