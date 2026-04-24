LIVE Tour of the Alps 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Giulio Pellizzari se ne va in solitaria sul Montoppio e vince la generale!

Oggi si è disputata la quinta tappa del Tour of the Alps 2026, con una fuga solitaria di un ciclista che ha concluso in prima posizione, portandosi anche in testa alla classifica generale. La corsa si è conclusa nel tardo pomeriggio, con aggiornamenti su risultati e classifiche disponibili sul sito ufficiale. La gara ha visto diverse fasi di corsa, culminate con la vittoria del corridore in fuga.

15.42 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa del Tour of the Alps 2026. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre connessi sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi. 15.41 La prossima corsa in programma per Pellizzari è il Giro d’Italia e la forma mostrata qua al Tour of the Alps fa ben sperare per la Corsa Rosa, dove andrà a caccia del podio. 15.39 Ecco i primi dieci della classifica generale del Tour of the Alps 2026: 15.37 Tommaso Dati vince la classifica a punti, mentre Lennaert Jasch quella degli scalatori. Giulio Pellizzari ottiene, invece, la classifica generale e quella dei giovani.🔗 Leggi su Oasport.it

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