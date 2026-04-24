Oggi si svolge la tappa del Tour of the Alps 2026 in diretta, con dodici corridori in testa alla corsa. Tra loro figura anche un atleta noto per le sue performance recenti. Attualmente, questo gruppo ha un vantaggio di 2 minuti e 20 secondi rispetto al gruppo principale. Gli aggiornamenti in tempo reale continuano a seguire gli sviluppi della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.58 Questo gruppo, nel quale c’è anche Pidcock, ha 2’20” di vantaggio su quello principale. 12.55 La composizione del gruppetto di testa: Jasch Lennart (Tudor), Sam Oomen (Lidl-Trek), Rainer Kepplinger (Bahrain-Victorious), Alastair Mackellar, Rodriguez (EF Education EasyPost), Koen Bouwman (Jayco Alula), Rojas Naranjo (Bardiani), Dina Marton (MBH Bank), Mattia Bais (Team polti VisitMalta), Tom Pidcock e Mark Donovan (Pinarello Q36.5), Nicolò Garibbo (Team Ukyo). 12.50 Davanti ci sono 12 corridori. Il gruppo insegue a 55?. 12.47 Si affronta ora il lungo tratto in pianura. 12.44 La seconda parte del gruppo ha 18?di ritardo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: dodici uomini in testa, c’è anche Pidcock

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