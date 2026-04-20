LIVE Tour of the Alps 2026 tappa di oggi in DIRETTA | stoccata di Tommaso Dati! Battuto Pidcock allo sprint!

Oggi si tiene la prima tappa del Live Tour of the Alps 2026, con la gara che si è conclusa con uno sprint deciso. Tommaso Dati, atleta del Team UKYO, ha battuto il concorrente Pidcock nello sprint finale, aggiudicandosi la vittoria. La corsa si è svolta in diretta, con aggiornamenti che hanno seguito passo dopo passo gli sviluppi della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:22 Tommaso Dati del Team UKYO vince con uno sprint prepotente la prima tappa del Tour of the Alps. 15:19 Il gruppo recupera Arensman. Successo a sorpresa di Dati su Pidcock. 15:18 Ultimo chilometro. 15:17 L’olandese deve tirare a tutta, e senza voltarsi, per sperare di arrivare fino in fondo. 15:15 Buco della INEOS che lancia Thymen Arensman. 15:13 Forcing INEOS Grenadiers. 15:13 Il gruppo chiude su Zangerle e torna compatto. 15:13 Tra le squadre che si portano in testa al gruppo c’è anche la Team Polti VisitMalta. 15:11 Il Team Jayco AlUla continua a dettare il ritmo in testa al gruppo. 15:08 Il gruppo deve riportarsi sotto con prontezza per evitare che il fuggitivo possa operare l’allungo decisivo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: stoccata di Tommaso Dati! Battuto Pidcock allo sprint! Notizie correlate LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo compatto si prepara allo sprintCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:30 Aumenta l’andatura del gruppo in vista del finale. LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: presenti Finn e PellizzariCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Tour of... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Tour of the Alps 2026, tappa di oggi Innsbruck-Innsbruck: orari, tv, percorso, favoriti. Sarà una volata ad aprire?; DIRETTA Tour of the Alps 2026 LIVE, Prima Tappa; Tour of the Alps 2026: tutti gli italiani in gara. C’è anche Lorenzo Finn; Tour of the Alps 2026: la startlist e chi parteciperà. Pellizzari per la classifica, c’è Pozzovivo!. L’opera di Tommaso Cherubini sarà presentata al Bright Festival a Firenze: i dati scientifici, come la quantità di piogge, sono stati tradotti in immagini e suoni https://bit.ly/invisibleecologies26 - facebook.com facebook