LIVE Tour of the Alps 2026 tappa di oggi in DIRETTA | tre uomini all’attacco

Oggi si svolge una tappa del Tour of the Alps 2026, con tre uomini che sono ancora in fuga all’interno del percorso. La corsa prosegue su un tratto in salita nel tratto di Mieminger Plateau, che è stato appena superato. La diretta viene aggiornata in tempo reale, permettendo di seguire gli sviluppi della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.48 Appena superato il tratto in salita di Mieminger Plateau. 12.44 Il favorito odierno potrebbe essere Tom Pidcock in caso di un arrivo in una volata ristretta. Da capire se il britannico ha smaltito i problemi avuti post caduta al Catalunya. 12.40 Situazione che si è stabilizzata, da capire chi nel gruppo si prenderà la responsabilità di inseguire. 12.37 115 chilometri al traguardo. 12.34 Sempre 4’30” il margine dei fuggitivi. 12.30 Nolde passa per primo al traguardo volante di Flaurling. 12.26 Tre uomini all’attacco, quindi: Emanuel Zangerle (Team Vorarlberg), Tobias Nolde (Team Vorarlberg) e Josef Dirnbauer (Austria).🔗 Leggi su Oasport.it

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