LIVE Tour of the Alps 2026 tappa di oggi in DIRETTA | dodici al comando inizia la prima scalata di Montoppio

Oggi si svolge la prima salita di Montoppio durante la tappa del LIVE Tour of the Alps 2026. In gruppo, la leadership è condivisa tra dodici ciclisti, mentre la corsa è guidata dalla squadra Jayco AlUla, con Ben O’Connor che imposta il ritmo. I corridori sono impegnati a mantenere la posizione e si preparano alle successive fasi della gara. La corsa continua a tenere tutti sotto stretta osservazione, con gli occhi puntati sulle strategie dei team.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.07 Nel gruppo sta dettando l’andatura la Jayco AlUla di Ben O’Connor, vedremo quali saranno le intenzioni dell’australiano. 14.04 Tra i battistrada si stacca Mattia Bais, mentre continua il lavoro di Mark Donovan per Tom Pidcock. 14.03 Jasch Lennart (Tudor Pro Cycling Team), Sam Oomen (Lidl-Trek), Rainer Kepplinger (Bahrain-Victorious), Alastair Mackellar, Rodriguez (EF Education EasyPost), Koen Bouwman (Jayco Alula), Vicente Rojas Naranjo (Bardiani CSF 7 Saber), Dina Marton (MBH Bank CSB Telecom Fort), Mattia Bais (Team Polti VisitMalta), Tom Pidcock e Mark Donovan (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), Nicolò Garibbo (Team Ukyo), sono i dodici al comando.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: dodici al comando, inizia la prima scalata di Montoppio Tom Simpson, la mort au sommet Notizie correlate Leggi anche: LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: dodici al comando, gruppo a 2’30” LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: due uomini al comando, inizia la salita di AndaloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11. Altri aggiornamenti Temi più discussi: LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: stoccata di Tommaso Dati! Battuto Pidcock allo sprint!; DIRETTA Tour of the Alps 2026 LIVE, Terza Tappa; Tour of the Alps 2026, 4ª tappa: percorso, favoriti e dove vederla in TV e streaming; LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pidcock si prende la rivincita su Dati. Bernal guadagna gli abbuoni e si avvicina a Pellizzari. LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: dodici al comando, inizia la prima scalata di MontoppioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.04 Tra i battistrada si stacca Mattia Bais, mentre continua il lavoro di Mark Donovan per Tom Pidcock. 14.03 ... oasport.it LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: splendida azione in solitaria di Jasch, Bernal si avvicina a PellizzariCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:30 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della penultima tappa del Tour of The Alps 2026. Grazie per ... oasport.it La Stampa. . Jovanotti ha presentato in Campidoglio a Roma il Jovagiro, il tour in bicicletta che dal 9 agosto collegherà le tappe del Jova Summer Party 2026 e si chiuderà con due concerti il 12 e 13 settembre al Circo Massimo. L'artista ha raccontato il legam facebook A Bolzano si chiude il Tour of the Alps Segui la corsa dalle 12:00 LIVE su @discoveryplusIT e @hbomax #TotA x.com