LIVE Tour of the Alps 2026 tappa di oggi in DIRETTA | due uomini al comando inizia la salita di Andalo

Oggi si svolge la tappa del Live Tour of the Alps 2026 in Italia, con due uomini che al momento guidano la gara. La corsa ha preso il via nella località di partenza, e si sta avviando verso la salita di Andalo. Sono previste diverse dirette e aggiornamenti in tempo reale, tra cui le fasi della Freccia Vallone sia maschile che femminile, con inizio delle trasmissioni alle 11.50 e alle 15.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11.50 LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE FEMMINILE DALLE 15.00 13:04 Gruppo che inizia a rosicchiare qualche secondo ai due fuggitivi grazie al lavoro degli uomini Red Bull-BORA-hansgrohe. 13:01 Superati i 100 km di corsa. 12:59 Superato l’abitato di Spormaggiore. 8 km al GPM. 12:56 I compagni di squadra di Pellizzari dettano il ritmo del gruppo lungo le prime rampe della salita. 12:52 Salita lunga ma regolare quella di Andalo, con le pendenze che saranno sempre attorno al 5-6% con un picco del 9% nelle ultime centinaia di metri. 12:48 Squadra di Giulio Pellizzari che ha purtroppo perso Lorenzo Finn.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: due uomini al comando, inizia la salita di Andalo Tom Simpson, la mort au sommet Notizie correlate LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: due uomini al comando a 90 km dall’arrivo, ritirato FinnCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11. LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: nove uomini al comando a 90 km dall’arrivoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:23 Continua l’azione di Oliver Stockwell (Bahrain-Victorious), Mattia Gaffuri (Team Picnic PostNL), Luca... Altri aggiornamenti Temi più discussi: LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: stoccata di Tommaso Dati! Battuto Pidcock allo sprint!; DIRETTA Tour of the Alps 2026 LIVE, Terza Tappa; LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tappa e maglia per Giulio Pellizzari! Finn impressiona!; Tour of the Alps 2026: tappe, orari, favoriti e dove vederlo in TV e streaming. LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: due uomini al comando a 90 km dall’arrivo, ritirato FinnCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11.50 LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE FEMMINILE DALLE 15.00 ... oasport.it LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tappa e maglia per Giulio Pellizzari! Finn impressiona!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VITTORIA DI PELLIZZARI 15:20 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa ... oasport.it Epilogo amaro per Lorenzo Finn nel Tour of the Alps 2026 - facebook.com facebook Pulsar, il tour itinerante delle Stem fa tappa a Verona: scuola, istituzioni e artisti a confronto sul rapporto tra musica e tecnologia x.com