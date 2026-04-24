LIVE Tour of the Alps 2026 tappa di oggi in DIRETTA | dodici al comando gruppo a 2’30

Da oasport.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si svolge una tappa del Live Tour of the Alps 2026, con dodici ciclisti in testa e un gruppo distante circa due minuti e trenta secondi. La corsa prosegue senza la partecipazione di due atleti, Matteo Sobrero, che ieri si era classificato secondo, e Alexandre Balmer, entrambi assenti all'inizio della gara. Gli aggiornamenti in tempo reale continuano a seguire gli sviluppi della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.22 Non hanno preso il via alla corsa Matteo Sobrero, secondo ieri, e Alexandre Balmer. 13.21 Rimangono da affrontare oltre 2000 metri di dislivello. 13.18 Inizia l’Alto di Caldaro per i battistrada. 13.17 80 km al traguardo. 13.16 Oltre i 45 kmh la media della prima ora di gara. 13.13 3 km all’inizio dell’Alto di Caldaro (4.4 km al 6.6% medio, 2a categoria). 13.10 I dodici al comando hanno 2’17” di vantaggio sul plotone. 13.07 Tra i battistrada è presente Nicolò Garibbo, che quest’anno ha vinto la prima tappa del Giro di Sardegna, vestendo la maglia di leader della generale. 13.06 Tom Pidcock è il corridore presente in fuga con più vittorie in carriera, sono 13 i successi ottenuti dal britannico.🔗 Leggi su Oasport.it

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