Oggi si svolge una tappa del Live Tour of the Alps 2026, con dodici ciclisti in testa e un gruppo distante circa due minuti e trenta secondi. La corsa prosegue senza la partecipazione di due atleti, Matteo Sobrero, che ieri si era classificato secondo, e Alexandre Balmer, entrambi assenti all'inizio della gara. Gli aggiornamenti in tempo reale continuano a seguire gli sviluppi della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.22 Non hanno preso il via alla corsa Matteo Sobrero, secondo ieri, e Alexandre Balmer. 13.21 Rimangono da affrontare oltre 2000 metri di dislivello. 13.18 Inizia l’Alto di Caldaro per i battistrada. 13.17 80 km al traguardo. 13.16 Oltre i 45 kmh la media della prima ora di gara. 13.13 3 km all’inizio dell’Alto di Caldaro (4.4 km al 6.6% medio, 2a categoria). 13.10 I dodici al comando hanno 2’17” di vantaggio sul plotone. 13.07 Tra i battistrada è presente Nicolò Garibbo, che quest’anno ha vinto la prima tappa del Giro di Sardegna, vestendo la maglia di leader della generale. 13.06 Tom Pidcock è il corridore presente in fuga con più vittorie in carriera, sono 13 i successi ottenuti dal britannico.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: dodici al comando, gruppo a 2’30”

Notizie correlate

Leggi anche: LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: cinque al comando con 3? sul gruppo

LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sono in nove al comando con Gaffuri e Bais. Gruppo a 4?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:51 Il vantaggio dei fuggitivi sul gruppo, all’ultimo rilevamento, è di 4’26”.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: stoccata di Tommaso Dati! Battuto Pidcock allo sprint!; DIRETTA Tour of the Alps 2026 LIVE, Terza Tappa; Tour of the Alps 2026, 4ª tappa: percorso, favoriti e dove vederla in TV e streaming; LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pidcock si prende la rivincita su Dati. Bernal guadagna gli abbuoni e si avvicina a Pellizzari.

LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: dodici uomini in testa, c’è anche PidcockCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.07 Tra i battistrada è presente Nicolò Garibbo, che quest'anno ha vinto la prima tappa del Giro di Sardegna, ... oasport.it

LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: splendida azione in solitaria di Jasch, Bernal si avvicina a PellizzariCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:30 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della penultima tappa del Tour of The Alps 2026. Grazie per ... oasport.it

La Stampa. . Jovanotti ha presentato in Campidoglio a Roma il Jovagiro, il tour in bicicletta che dal 9 agosto collegherà le tappe del Jova Summer Party 2026 e si chiuderà con due concerti il 12 e 13 settembre al Circo Massimo. L'artista ha raccontato il legam - facebook.com facebook

A Bolzano si chiude il Tour of the Alps Segui la corsa dalle 12:00 LIVE su @discoveryplusIT e @hbomax #TotA x.com