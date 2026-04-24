LIVE Tour of the Alps 2026 tappa di oggi in DIRETTA | 60 km all’arrivo in dodici davanti

Oggi la corsa del LIVE Tour of the Alps 2026 si trova a circa 60 chilometri dall’arrivo, con dodici atleti in testa al gruppo. In questa fase della gara, il britannico Pidcock ha conquistato il secondo posto sul traguardo intermedio, riportandosi in testa alla classifica a punti, superando il corridore italiano Dati. La corsa prosegue con diversi atleti che cercano di mantenere il ritmo e prepararsi per le fasi decisive.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.48 Con il secondo posto sul traguardo intermedio, Pidcock torna al comando della classifica a punti davanti a Tommaso Dati. 13.45 Garibbo ha vinto lo sprint intermedio davanti a Pidcock e Jasch. 13.42 15 km al primo passaggio sul traguardo di Bolzano. 13.39 65 km al traguardo. 13.36 Pidcock e Jasch potrebbero contendersi la volata allo sprint intermedio, essendo rispettivamente secondo e terzo nella classifica a punti 13.33 Termina la scalata dell’Alto di Caldaro, ora una veloce discesa porterà al traguardo intermedio di San Paolo. 13.31 Manca poco alla doppia scalata di Montoppio, che decreterà il vincitore del Tour of the Alps.🔗 Leggi su Oasport.it

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