LIVE Tour of the Alps 2026 tappa di oggi in DIRETTA | due uomini al comando a 60 km dall’arrivo

Oggi si svolge una tappa del LIVE Tour of the Alps 2026, con due uomini al comando a circa 60 chilometri dall’arrivo. La corsa è seguita in diretta, con aggiornamenti sulla Freccia Vallone maschile, a partire dalle 11.50, e quella femminile, dalle 15.00. I ciclisti sono impegnati su un percorso che si sta rivelando impegnativo, e gli spettatori possono seguire l’evento in tempo reale attraverso le piattaforme online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11.50 LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE FEMMINILE DALLE 15.00 13:41 Si ritorna in discesa per un’altra dozzina di chilometri prima del passaggio a Ponte Arche. 13:39 Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) piazza un proprio compagno di squadra in testa al gruppo. L’arrivo in pianura dopo una veloce discesa stuzzica il britannico. 13:36 Tratto in falsopiano che spezza in due la discesa prima del passaggio a San Lorenzo Dorsino. 13:33 Jensen ha guadagnato più di 40 secondi sul gruppo e si trova ad 1’30” dai due fuggitivi. 13:30 Meno di 60 chilometri all’arrivo della terza tappa del Tour of the Alps.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: due uomini al comando a 60 km dall’arrivo Notizie correlate LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: due uomini al comando a 90 km dall’arrivo, ritirato FinnCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11. LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: nove uomini al comando a 90 km dall’arrivoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:23 Continua l’azione di Oliver Stockwell (Bahrain-Victorious), Mattia Gaffuri (Team Picnic PostNL), Luca... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: stoccata di Tommaso Dati! Battuto Pidcock allo sprint!; DIRETTA Tour of the Alps 2026 LIVE, Terza Tappa; LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tappa e maglia per Giulio Pellizzari! Finn impressiona!; Tour of the Alps 2026: tappe, orari, favoriti e dove vederlo in TV e streaming. LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: due uomini al comando a 60 km dall’arrivoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11.50 LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE FEMMINILE DALLE 15.00 ... oasport.it LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tappa e maglia per Giulio Pellizzari! Finn impressiona!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VITTORIA DI PELLIZZARI 15:20 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa ... oasport.it È iniziata nel peggiore dei modi la terza tappa del Tour of the Alps. Pochi chilometri dopo il via, infatti, si è verificata una maxi caduta: 30 corridori coinvolti La corsa è stata neutralizzata per 21 minuti per consentire i soccorsi e le cure. Purtroppo tra i c x.com Epilogo amaro per Lorenzo Finn nel Tour of the Alps 2026 - facebook.com facebook