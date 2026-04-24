LIVE Sinner-Bonzi ATP Madrid 2026 in DIRETTA | inizia il cammino per sfatare il tabù spagnolo

Alle 11 del mattino si sono aperti i match di qualificazione del torneo ATP di Madrid, con le sfide tra Musetti e Hurkacz e tra Grant e Cirstea. Nel frattempo, in campo principale, è iniziato il match tra Sinner e Bonzi, segnando l'inizio del percorso del tennista italiano nella manifestazione, con l’obiettivo di superare un tabù legato ai risultati in terra spagnola.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-HURKACZ DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI GRANT-CIRSTEA (3° MATCH DALLE 11.00) Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Jannik Sinner e il francese Benjamin Bonzi, valido per il secondo turno dell’ ATP di Madrid, secondo Masters 1000 sulla terra battuta dopo quello di Montecarlo, vinto proprio dal nostro fenomeno italiano. L’italiano ha deciso, nonostante il dubbio di molti, di giocare il torneo spagnolo correndo il rischio di arrivare troppo scarico al grandissimo evento parigino del Rolland Garros, secondo Slam della stagione.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Bonzi, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: inizia il cammino per sfatare il tabù spagnolo Notizie correlate LIVE Sinner-Bonzi, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il qualificato francese per prendere le misureCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Jannik... LIVE Sinner-Svrcina, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: il cammino del n.2 inizia nella notteBuongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Indian Wells tra Jannik Sinner ed il... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Madrid, Sinner-Bonzi LIVE: gli aggiornamenti dalle 16; Sinner-Bonzi al Madrid Open, dove vedere in tv e streaming; Sinner, il cammino del n°1 a Madrid inizia con Bonzi: quando e dove vederla; LIVE Sinner-Bonzi, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il qualificato francese per prendere le misure. LIVE Sinner-Bonzi, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il qualificato francese per prendere le misureCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Jannik Sinner ... oasport.it Sinner-Bonzi oggi in TV all’ATP Madrid 2026: a che ora e dove vedere il match di tennis in streamingJannik Sinner debutta al Masters 1000 di Madrid contro il qualificato francese Benjamin Bonzi. Ecco le informazioni su orario, precedenti e dove vedere la partita di secondo turno in diretta TV e stre ... fanpage.it Finalmente! L'attesa è finita anche questa volta. #Jannik #Sinner vs #Bonzi #MutuaMadridOpen x.com ATP Madrid 2026, Sinner-Bonzi al secondo turno: ecco a che ora si gioca e dove vederla in tv - facebook.com facebook