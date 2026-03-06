LIVE Sinner-Svrcina ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | il cammino del n2 inizia nella notte
Alle ore notturne si svolge il secondo turno dell’ATP Indian Wells, con Jannik Sinner che affronta il qualificato ceco Dalibor Svrcina. La partita, che si gioca sul campo principale, viene seguita in diretta e aggiornata passo passo. I fans e gli appassionati possono aggiornarsi sui risultati in tempo reale attraverso questa cronaca testuale.
Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Indian Wells tra Jannik Sinner ed il qualificato ceco Dalibor Svrcina. Il numero due del mondo torna in campo alla ricerca di nuove certezze dopo la sorprendente sconfitta maturata ai quarti di finale del torneo di Doha. L’altoatesino riparte da un tennista ceco, passando da Mensik a Svrcina. Appuntamento in notturna alle 3.00 italiane per il semifinalista degli Australian Open 2026. Sinner, ventiquattrenne altoatesino, si presenta all’appuntamento con il primo Masters 1000 stagionale ancora senza aver colto un titolo nell’anno solare. Colte le semifinali nell’altalenante Slam australiano Jannik ha poi ceduto ai quarti di finale dell’ATP 500 di Doha sotto i colpi di Mensik. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Sinner-Svrcina, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: il n.2 debutta nella notte contro il cecoBuongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Indian Wells tra Jannik Sinner ed il...
Leggi anche: Sinner contro Svrcina il 6 marzo all’Atp Indian Wells 2026, chi è l’avversario dell’azzurro
Altri aggiornamenti su LIVE Sinner Svrcina ATP Indian Wells....
Temi più discussi: Sinner-Svrcina LIVE venerdì notte alle 3 su Sky; Live Dalibor Svrcina - Jannik Sinner - Indian Wells Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 07/03/2026; LIVE Sinner-Svrcina, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: il n.2 debutta nella notte contro il ceco; Jannik Sinner a Indian Wells 2026: quando gioca, orari e dove vedere le partite in diretta · Tennis ATP.
LIVE Sinner-Svrcina, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: il n.2 debutta nella notte contro il cecoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno dell'ATP Masters 1000 di Indian ... oasport.it
Sinner-Svrcina oggi in tv, ATP Indian Wells 2026: orario, programma, streamingNella nottata italiana di sabato 7 marzo Jannik Sinner farà il proprio esordio nel Masters1000 di Indian Wells. Il n.2 del mondo affronterà il ceco ... oasport.it
GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI venerdì 6 Ore 20:00 Berrettini vs Zverev Ore 20:00 Cobolli vs Kecmanovic Ore 21:30 Musetti vs Fucsovics Ore 23:00 Paolini vs Patapova Ore 03:00 Sinner vs Svrcina Forza ragazzi Sky Sport (canali S - facebook.com facebook
Sinner-Svrcina oggi a Indian Wells: orario, precedenti e dove vedere match - (Adnkronos) - Jannik Sinner torna in campo. Oggi, venerdì 6 marzo, il fuoriclasse azzurro debutta nel Masters 1000 di Indian Wells contro il ceco Dalibor Svrcina, qualificato. D x.com