LIVE Sinner-Bonzi ATP Madrid 2026 in DIRETTA | il qualificato francese per prendere le misure

Oggi si gioca la partita tra Sinner e Bonzi nel torneo ATP di Madrid del 2026. Il francese Bonzi si sta preparando per affrontare l'italiano Sinner, che ha ottenuto la qualificazione e ora si trova in campo. La sfida si svolge su una delle principali linee del torneo, con aggiornamenti in tempo reale disponibili cliccando sul collegamento dedicato. La cronaca di questa giornata permette di seguire ogni momento dell'incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Jannik Sinner e il francese Benjamin Bonzi, valido per il secondo turno dell’ ATP di Madrid, secondo Masters 1000 sulla terra battuta dopo quello di Montecarlo, vinto proprio dal nostro fenomeno italiano. L’italiano ha deciso, nonostante il dubbio di molti, di giocare il torneo spagnolo correndo il rischio di arrivare troppo scarico al grandissimo evento parigino del Rolland Garros, secondo Slam della stagione. Vagnozzi, coach di Jannik, ha rassicurato tutti dicendo che il serbatoio fisico e mentale dell’azzurro è pieno, ed è pronto ad affrontare Madrid, Roma e Parigi senza problemi.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Bonzi, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il qualificato francese per prendere le misure Notizie correlate Sinner-Bonzi, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streamingComincia nel pomeriggio di venerdì 24 aprile il cammino di Jannik Sinner nel Masters 1000 di Madrid 2026, affrontando il qualificato francese... Dove vedere in tv Sinner-Bonzi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streamingI Mutua Madrid Open 2026 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000, vedranno scattare il secondo turno del tabellone di singolare maschile... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Madrid, Sinner-Bonzi LIVE: gli aggiornamenti dalle 16; Sinner-Bonzi al Madrid Open, dove vedere in tv e streaming; Live Jannik Sinner - Benjamin Bonzi - Madrid Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 24/04/2026; Sinner-Bonzi, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streaming. Sinner-Bonzi, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streamingComincia nel pomeriggio di venerdì 24 aprile il cammino di Jannik Sinner nel Masters 1000 di Madrid 2026, affrontando il qualificato francese Benjamin ... oasport.it Dove vedere in tv Sinner-Bonzi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streamingI Mutua Madrid Open 2026 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000, vedranno scattare il secondo turno del tabellone di singolare maschile oggi, ... oasport.it Inizio a Madrid per Jannik Sinner contro il qualificato francese Benjamin Bonzi (ATP 104)! FORZA Jannik, 59 milioni di italiani sono con te - facebook.com facebook Sinner-Bonzi, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streaming - x.com