LIVE Sinner-Bonzi 6-7 6-1 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | reazione veemente del n1 si va al terzo

Nel match tra Sinner e Bonzi all’ATP Madrid 2026, il primo set si è concluso con Bonzi che ha vinto 7-6, mentre Sinner ha vinto il secondo 6-1. Attualmente, il punteggio è di 6-7, 6-1, con il terzo set in corso. Durante lo scambio, l’italiano ha tentato un lob difensivo, che ha portato a un punto 15-30. Il gioco è ancora aperto e si sta giocando nel terzo set.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Lungo il lob difensivo dell’italiano. 0-30 Scambio duro. Palla corta di rovescio di Sinner, in rete la contro-smorzata di Bonzi. 0-15 Lungo il rovescio del francese in uscita dal servizio. 17.50 Inizia il terzo set con Bonzi in battuta. 17.47 Ora il fisioterapista sta massaggiando la schiena di Bonzi. 17.47 Bonzi accusa problemi alla schiena. 17.46 Intanto arriva l’ufficialità: Carlos Alcaraz non parteciperà né agli Internazionali d’Italia né al Roland Garros. 17.46 Medical time-out chiesto da Bonzi. 6-1 Stavolta Sinner non sbaglia lo smash e chiude il secondo set stringendo il pugno destro. Siamo ad un’ora e 33 minuti di partita.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Bonzi 6-7, 6-1, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: reazione veemente del n.1, si va al terzo Notizie correlate Leggi anche: LIVE Sinner-Bonzi 6-6, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: si va al tie-break LIVE Sinner-Bonzi, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: Rybakina al terzo con Ruse, manca poco per l’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-HURKACZ DALLE 11. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Sinner-Bonzi al Madrid Open, dove vedere in tv e streaming; Madrid, Sinner-Bonzi LIVE: gli aggiornamenti dalle 16; Sinner-Bonzi, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streaming; Sinner-Bonzi oggi in TV all'ATP Madrid 2026: a che ora e dove vedere il match di tennis in streaming. LIVE Sinner-Bonzi 6-7, 6-1, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: reazione veemente del n.1, si va al terzoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.47 Ora il fisioterapista sta massaggiando la schiena di Bonzi. 17.47 Bonzi accusa problemi alla schiena. oasport.it Sinner-Bonzi in diretta LIVE 6-7 6-1: Jannik vince il secondo set e rimette tutto in paritàL'avventura della testa di serie numero uno inizierà dal secondo turno dunque dopo il bye del primo. In caso di vittoria in tabellone affronterà ai sedicesimi Moller che ha superato su Diallo. Poi il ... fanpage.it 2 a 1 Sinner Bonzi secondo set facebook #Sinner-Bonzi diretta Atp Madrid: segui l'esordio di Jannik. Tennis oggi LIVE x.com