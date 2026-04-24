LIVE Sinner-Bonzi 6-7 6-1 6-4 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | vittoria in rimonta per il n1 Sapevo che avrei faticato

Nel torneo ATP di Madrid 2026, il match tra Sinner e Bonzi si è concluso con la vittoria in rimonta del giocatore italiano, che ha perso il primo set 6-7, ma ha poi vinto i successivi 6-1 e 6-4. Durante l’incontro, Sinner ha ricevuto un warning, che ha influenzato il punteggio di Alcaraz, portandolo a rinunciare a Roma e Parigi. Aggiornamenti in tempo reale sono disponibili per seguire ogni dettaglio della partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PERCHE’ SINNER HA INCASSATO UN WARNING: IL PUNTEGGIO ESATTO ALCARAZ DA’ FORFAIT A ROMA E PARIGI 18.38 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 18.36 “ Sapevo prima della partita che avrei fatto fatica, perché è un campo con condizioni molto particolari. Domani avrò tempo di migliorare con la giornata di riposo. 5 Masters 1000 di fila? Per il momento devo capire come si gioca su questa superficie. So cosa c’è in palio, ma non voglio concentrarmi troppo su questo. Devo stare attento al mio corpo e a come mi sento “, le prime parole di Sinner. 18.35 38 vincenti e 27 errori gratuiti per Sinner.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Bonzi 6-7, 6-1, 6-4, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: vittoria in rimonta per il n.1. “Sapevo che avrei faticato” Notizie correlate LIVE Sinner-Bonzi 3-4, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: gran match dell’azzurro che deve concretizzareCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-HURKACZ DALLE 11. Leggi anche: LIVE Sinner-Bonzi 6-7, 6-1, 3-2, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: arriva un break fondamentale Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Sinner-Bonzi al Madrid Open, dove vedere in tv e streaming; Madrid, Sinner-Bonzi LIVE: gli aggiornamenti dalle 16; Sinner-Bonzi oggi in TV all'ATP Madrid 2026: a che ora e dove vedere il match di tennis in streaming; Sinner-Bonzi, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streaming. Sinner-Bonzi diretta Atp Madrid: Jannik soffre, ma vince in tre set in rimonta LIVEInizia il percorso del numero uno al mondo, a caccia dello storico record di cinque trionfi consecutivi nei tornei Masters 1000: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it LIVE Sinner-Bonzi 6-7, 6-1, 6-4, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: vittoria in rimonta per il n.1. Sapevo che avrei faticatoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PERCHE' SINNER HA INCASSATO UN WARNING: IL PUNTEGGIO ESATTO ALCARAZ DA' FORFAIT A ROMA E PARIGI 18.38 Grazie per ... oasport.it SINNER RIMONTA E VA AL 2° TURNO Prova più complicara del previsto contro Bonzi che vince il primo set, ma poi il numero uno del mondo ha alzato il livello: adesso affronterà Moller nel prossimo turno - facebook.com facebook #Sinner-Bonzi diretta Atp Madrid: segui l'esordio di Jannik. Tennis oggi LIVE x.com