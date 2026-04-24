LIVE Sinner-Bonzi 3-4 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | gran match dell’azzurro che deve concretizzare

Al torneo ATP di Madrid, il match tra un tennista italiano e Bonzi si trova sul punteggio di 3-4 nel corso del terzo set. L’incontro è trasmesso in diretta, con aggiornamenti disponibili online, mentre altri incontri si svolgono contemporaneamente, tra cui Musetti contro Hurkacz e Grant contro Cirstea, con orari fissati per le partite successive. La partita dell’azzurro si svolge in un momento cruciale, con il giocatore impegnato a finalizzare i punti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-HURKACZ DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI GRANT-CIRSTEA (3° MATCH DALLE 11.00) 4-5 GAME BONZI. Gioca bene il francese e chiude il servizio con il dritto lungolinea. 40-15 Esce il dritto di Bonzi in uscita dal servizio. 40-0 Non passa la risposta di Sinner. 30-0 Prima vincente del francese. 15-0 Servizio e palla corta per Bonzi. 4-4 GAME SINNER. Finisce in corridoio la contro smorzata del francese. Seconda palla. 40-15 Servizio esterno e dritto in side out vincente per l’azzurro. 30-15 Ottima risposta del francese che chiude con il rovescio lungolinea, miglior colpo del suo match fin qui.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Bonzi 3-4, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: gran match dell’azzurro che deve concretizzare Notizie correlate LIVE Sinner-Bonzi 0-0, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: inizia il match del numero uno!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-HURKACZ DALLE 11. LIVE Sinner-Bonzi, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: Rybakina al terzo con Ruse, manca poco per l’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-HURKACZ DALLE 11. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Madrid, Sinner-Bonzi LIVE: gli aggiornamenti dalle 16; Sinner-Bonzi al Madrid Open, dove vedere in tv e streaming; Sinner, il cammino del n°1 a Madrid inizia con Bonzi: quando e dove vederla; Sinner-Bonzi, secondo turno Masters 1000 Madrid: orario, quando si gioca e dove vederla in tv. Sinner-Bonzi in diretta LIVE all’ATP di Madrid 2026 3-3: equilibrio nel primo setL'avventura della testa di serie numero uno inizierà dal secondo turno dunque dopo il bye del primo. In caso di vittoria in tabellone affronterà ai sedicesimi Moller che ha superato su Diallo. Poi il ... fanpage.it LIVE Sinner-Bonzi 3-4, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: gran match dell’azzurro che deve concretizzareCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-HURKACZ DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI GRANT-CIRSTEA (3° MATCH DALLE 11.00) 3-3 GAME ... oasport.it 3 a 3 Sinner Bonzi facebook #Sinner-Bonzi diretta Atp Madrid: segui l'esordio di Jannik. Tennis oggi LIVE x.com