LIVE Sinner-Bonzi 6-7 6-1 3-2 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | arriva un break fondamentale

Al torneo ATP di Madrid, nel match tra il tennista italiano e il suo avversario, il punteggio attuale vede il rivale avanti per due set a uno, con il terzo set in corso. Durante il game in svolgimento, il giocatore straniero ha ottenuto un break importante, portandosi sul 3-2. In precedenza, l’italiano aveva vinto il secondo set dopo aver perso il primo, e ora si trova in una fase delicata del confronto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Servizio esterno vincente del n.104. 30-30 In rete la risposta di diritto dell’italiano. 15-30 Questo è il Sinner che conosciamo! Devastante rovescio lungolinea vincente. 15-15 Lungo il diritto del francese in uscita dal servizio. 15-0 Battuta vincente al centro di Bonzi. 4-2 Ace al centro dell’azzurro. 40-0 Servizio e diritto lungolinea vincente del n.1. 30-0 Sinner fa male con un superbo rovescio inside-out dal centro che toglie il tempo all’avversario. 15-0 Lungo il rovescio lungolinea del francese. 3-2 BREAK! Risposta aggressiva di rovescio, diritto e volée di diritto vincente per l’italiano! 30-40 Palla corta di Sinner.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Bonzi 6-7, 6-1, 3-2, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: arriva un break fondamentale Notizie correlate LIVE Sinner-Bonzi 6-7, 3-1, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: arriva il break alla nona occasioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Servizio esterno e schiaffo al volo vincente dell’italiano. LIVE Sinner-Bonzi 6-7, 6-1, 0-1, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: sfumano 2 palle break in aperturaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Diritto lungolinea in contropiede vincente dell’italiano. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Sinner-Bonzi al Madrid Open, dove vedere in tv e streaming; Madrid, Sinner-Bonzi LIVE: gli aggiornamenti dalle 16; Sinner-Bonzi oggi in TV all'ATP Madrid 2026: a che ora e dove vedere il match di tennis in streaming; Sinner-Bonzi, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streaming. LIVE Sinner-Bonzi 6-7, 6-1, 4-3, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il francese risale da 15-30CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PERCHE' SINNER HA INCASSATO UN WARNING: IL PUNTEGGIO ESATTO 4-3 Servizio e rovescio lungolinea vincente di ... oasport.it Sinner-Bonzi in diretta LIVE 6-7 6-1 2-2: terzo set in equilibrio a MadridL'avventura della testa di serie numero uno inizierà dal secondo turno dunque dopo il bye del primo. In caso di vittoria in tabellone affronterà ai sedicesimi Moller che ha superato su Diallo. Poi il ... fanpage.it 2 a 1 Sinner Bonzi secondo set facebook #Sinner-Bonzi diretta Atp Madrid: segui l'esordio di Jannik. Tennis oggi LIVE x.com