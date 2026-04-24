LIVE Sinner-Bonzi 2-3 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | non ci sono break il francese si difende con il servizio

Al torneo ATP di Madrid, il match tra Sinner e Bonzi si è concluso con Bonzi che ha vinto 3-2. Durante l'incontro non sono stati registrati break e Bonzi ha mantenuto il servizio per tutta la partita. Sono in corso anche altre dirette, tra cui Musetti-Hurkacz e Grant-Cirstea, entrambe con inizio alle 11.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-HURKACZ DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI GRANT-CIRSTEA (3° MATCH DALLE 11.00) Seconda palla. 15-0 Altra perfetta palla corta di Sinner. 2-3 GAME BONZI. Nove punti consecutivi per il francese al servizio. 40-0 Questa volta non passa la palla corta dell’italiano. 30-0 Muore in rete il back di rovescio di Sinner. 15-0 Prima palla vincente del francese. 2-2 GAME SINNER! Servizio vincente del numero uno! Seconda. 40-15 Sinner intuisce la palla corta di Bonzi e la annulla con la contro smorzata. 30-15 Palla corta vincente in uscita dal servizio esterno! 15-15 Altro errore di rovescio di Sinner che manda fuori la diagonale.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Bonzi 2-3, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: non ci sono break, il francese si difende con il servizio Notizie correlate LIVE Sinner-Bonzi, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il qualificato francese per prendere le misureCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Jannik... Leggi anche: LIVE Sinner-Humbert, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: si parte con il francese al servizio Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Sinner-Bonzi al Madrid Open, dove vedere in tv e streaming; Madrid, Sinner-Bonzi LIVE: gli aggiornamenti dalle 16; Sinner, il cammino del n°1 a Madrid inizia con Bonzi: quando e dove vederla; LIVE Sinner-Bonzi, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il qualificato francese per prendere le misure. Sinner-Bonzi diretta Atp Madrid: segui l'esordio di Jannik. Tennis oggi LIVEInizia il percorso del numero uno al mondo, a caccia dello storico record di cinque trionfi consecutivi nei tornei Masters 1000: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it LIVE Sinner-Bonzi 1-2, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurro spinge, il francese annulla tre palle breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-HURKACZ DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI GRANT-CIRSTEA (3° MATCH DALLE 11.00) A-40 ... oasport.it Sinner - Bonzi 2 a 2 facebook #Sinner-Bonzi diretta Atp Madrid: segui l'esordio di Jannik. Tennis oggi LIVE x.com