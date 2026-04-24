LIVE Sinner-Bonzi 6-7 1-0 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | n1 insolitamente sprecone partita in salita

Al torneo di Madrid, il match tra il primo giocatore del ranking e il suo avversario si è aperto con un set molto combattuto. Nonostante alcune difficoltà nel finalizzare i punti, il primo giocatore ha mantenuto la battuta in diverse occasioni, anche se ha subito una palla break che ha portato il set al tie-break. La partita è iniziata con il primo set in equilibrio e la sfida prosegue in questo momento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Battuta esterna vincente e sesta palla break annullata. 40-30 Sono servite almeno sette accelerazioni di diritto a Sinner per riuscire a scardinare la resistenza del n.104. 30-30 Grave errore di Sinner con la risposta di rovescio sulla seconda dell’avversario. 15-30 Lungo di metri il diritto di Bonzi in uscita dal servizio. 15-15 Largo il rovescio incrociato del francese in uscita dal servizio. Sinner si piega sulle ginocchia per fare stretching. 15-0 Servizio, diritto e smash di Bonzi. 1-0 Larga la demi-volée di diritto del n.104. 40-15 Bonzi sta giocando meglio di Sinner da fondocampo. E’ questa la principale anomalia odierna.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Bonzi 6-7, 1-0, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: n.1 insolitamente sprecone, partita in salita Notizie correlate Leggi anche: LIVE Sinner-Bonzi 6-6, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: si va al tie-break LIVE Sinner-Bonzi, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il qualificato francese per prendere le misureCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Jannik... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Sinner-Bonzi al Madrid Open, dove vedere in tv e streaming; Sinner, il cammino del n°1 a Madrid inizia con Bonzi: quando e dove vederla; Madrid, Sinner-Bonzi LIVE: gli aggiornamenti dalle 16; Sinner-Bonzi, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streaming. Sinner-Bonzi in diretta LIVE all’ATP di Madrid 2026 6-6: il primo set si decide al tie-breakL'avventura della testa di serie numero uno inizierà dal secondo turno dunque dopo il bye del primo. In caso di vittoria in tabellone affronterà ai sedicesimi Moller che ha superato su Diallo. Poi il ... fanpage.it LIVE Sinner-Bonzi 6-6, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: si va al tie-breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-4 Servizio e schiaffo al volo dell'azzurro. 1-4 Pazzesco Bonzi. Fa correre Sinner di diritto e di rovescio, ... oasport.it Live dall'ATP di Madrid. Jannik perde al tie-break il primo set contro Benjamin Bonzi, numero 104 del mondo. Un primo set che il francese ha giocato in modo ineccepibile. Iniziato il secondo set, Sinner, è tutto ancora da scrivere. Forza Jannik! facebook #Sinner-Bonzi diretta Atp Madrid: segui l'esordio di Jannik. Tennis oggi LIVE x.com