LIVE Sinner-Michelsen 7-5 6-6 ATP Miami 2026 in DIRETTA | si va al tie-break

Al torneo ATP di Miami 2026, la partita tra Sinner e Michelsen prosegue con il set in parità. Dopo aver pareggiato il primo parziale, il secondo si trova in equilibrio sul 6-6, con i due giocatori pronti a decidere al tie-break. Durante lo scambio, l’italiano ha piazzato un ace e ha risposto a un colpo avversario con un rovescio lungolinea, mantenendo vivo il match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-3 Ace esterno dell’italiano. 2-3 Sinner costretto a fare il tergicristallo, ma ribalta l’inerzia dello scambio con un chirurgico rovescio lungolinea. Mini-break recuperato. 1-3 Altro errore di Sinner, rovescio in rete. 1-2 Rovescio in contropiede vincente di Michelsen. Sinner, se vuole vincere questa partita, deve fare qualcosa in più. Non può solo aspettare l’errore di un Michelsen in giornata di grazia. Altra seconda. 1-1 Scappa via in lunghezza il diritto incrociato di Sinner, che cede subito il mini-break di vantaggio. Seconda di servizio per Sinner. 1-0 Scambio rocambolesco. Michelsen non chiude due smash, Sinner arriva ovunque in difesa e poi chiude con un passante di rovescio lungolinea. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Michelsen 7-5, 6-6, ATP Miami 2026 in DIRETTA: si va al tie-break Articoli correlati LIVE Sinner-Michelsen 7-5, 2-5, ATP Miami 2026 in DIRETTA: break dell’americanoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Palla corta vincente dell’italiano. LIVE Sinner-Michelsen 4-5, ATP Miami 2026 in DIRETTA: l’italiano non sfrutta 4 palle breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Lunga la risposta di rovescio di Sinner sulla seconda dell’avversario. Jannik Sinner vs Daniil Medvedev For The Trophy | Indian Wells 2026 Final Highlights Aggiornamenti e contenuti dedicati a LIVE Sinner Michelsen 7 5 6 6 ATP Miami... Temi più discussi: Sinner sfida Michelsen agli ottavi: oggi in campo dopo le 21.00; Sinner-Michelsen oggi al Miami Open 2026: quando si gioca e dove vederla in tv e in streaming; Sinner-Michelsen oggi, ATP Miami 2026: orario, tv, partite precedenti, streaming; Dove e a che ora vedere Sinner-Michelsen al Masters 1000 di Miami in tv e streaming. Diretta Live Sinner-Michelsen ottavi di finale Miami: reazione rabbiosa di JannikDiritto lungo linea vincente del numero quaranta al mondo, palla corta intelligente dell’altoatesino. Jannik trova poi un importante ace, scappa via con la smorzata e torna a mettere pressione all’avv ... sport.virgilio.it LIVE Sinner-Michelsen 7-5, 5-6, ATP Miami 2026 in DIRETTA: reazione dell’americanoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-5 Ace esterno di Sinner. 40-0 Servizio esterno vincente dell'azzurro. 30-0 Serve&volley di Sinner. Lunga ... oasport.it Inizia il match sul campo centrale di Miami tra Alex Michelsen e Jannik Sinner Terzo incontro tra i due, con i precedenti tutti a favore dell’italiano - facebook.com facebook Grande risposta nel secondo set di Michelsen Va 40-0 sul servizio di Sinner e sfrutta la seconda palla break per diventare il primo giocatore a strappare il servizio al numero 2 del mondo a Miami. x.com