LIVE Sinner-Zverev 6-3 6-6 ATP Miami 2026 in DIRETTA | si va al tie-break

Al torneo ATP di Miami 2026, il match tra Sinner e Zverev si trova al secondo set, con il punteggio di 6-3, 6-6. La partita si sta per decidere al tie-break. Nel frattempo, si sta svolgendo anche la sfida tra le coppie di doppio, con il punteggio di 3-3, dopo un punto che ha visto un servizio esterno e un colpo di volo dell’atleta italiano.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-MERTENSZHANG (DOPO SINNER-ZVEREV) 3-3 Servizio esterno e schiaffo al volo dell’italiano. 2-3 Lungo il diritto incrociato di un falloso Sinner. Altra seconda per Zverev. 2-2 Colpisce male di rovescio Sinner: scappa via la risposta. Altra occasione sfumata. Seconda di servizio. Let sulla prima per Zverev. 2-1 Ace al centro dell’italiano. 1-1 Ace esterno di Sinner. 0-1 Grave errore di Sinner, in rete il diritto incrociato. Aveva lo scambio in mano. 6-6 Ace al centro. Si va al tie-break. 40-15 Largo il rovescio lungolinea di Sinner in uscita dal servizio. 40-0 Ace al centro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Zverev 6-3, 6-6, ATP Miami 2026 in DIRETTA: si va al tie-break Articoli correlati Leggi anche: LIVE Sinner-Michelsen 7-5, 6-6, ATP Miami 2026 in DIRETTA: si va al tie-break Leggi anche: LIVE Sinner-Medvedev 7-6, 6-6, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: si va di nuovo al tie-break Sinner vs Zverev; Shelton vs Auger-Aliassime | Nitto ATP Finals 2025 Highlights Day 4 Contenuti e approfondimenti su LIVE Sinner Zverev 6 3 6 6 ATP Miami... Temi più discussi: A mezzanotte sarà ancora Sinner-Zverev a Miami; Jannik Sinner - Alexander Zverev al Miami Open 2026: quando gioca la semifinale, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; LIVE Sinner-Zverev 1-0, ATP Miami 2026 in DIRETTA: l’azzurro risale subito da 0-30; Sinner-Zverev: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il Miami Open in tempo reale. Sinner-Zverev in diretta LIVE 6-3 4-4 al Miami Open 2026: Jannik salva una palla breakSinner sfida Alexander Zverev nel match della semifinale di Miami Open 2026: Jannik, secondo nel ranking mondiale e reduce dal successo di Indian Wells ... fanpage.it Diretta Sinner Zverev | Streaming video tv: ancora in semifinale! (Miami Open 2026, 28 marzo)Diretta Sinner Zverev streaming video tv Miami Open 2026: orario e risultato live della semifinale in Florida, in Italia sarà già sabato 28 marzo. ilsussidiario.net Sinner-Zverev 1-1, il tedesco pareggia i conti nel primo set. In palio la finale del master 1000 di Miami - facebook.com facebook ATP Miami LIVE: Sinner contro Zverev per inseguire il Sunshine Double x.com