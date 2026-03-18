LIVE Milano-Torino 2026 in DIRETTA | si entra nella fase calda della corsa

Alle 15.00 il gruppo principale di Milano-Torino 2026 ha accelerato, riducendo il margine dei fuggitivi a poco più di un minuto. La corsa entra nella sua fase decisiva e le squadre hanno iniziato a muoversi per posizionarsi in vista degli ultimi chilometri. La gara si fa più intensa e ogni secondo diventa cruciale per le squadre in lotta per la vittoria.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.00: Adesso il gruppo comincia a fare sul serio e il vantaggio dei fuggitivi è tornato poco sopra il minuto. 14.57: Ricapitoliamo il nome dei sei fuggitivi, Alessandro Milesi (Biesse – Carrera – Premac), Valentin Ferron (Cofidis), Patrick Konrad (Lidl – Trek), Andrea Pietrobon (Team Polti VisitMalta), Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) e Adrien Maire (Unibet Rose Rockets) 14.53: Il primo strappo che fuggitivi e gruppo affronteranno sarà quello del Bivio di Superga (4,3km al 9%). 14.49: Mancano 50 chilometri alla fine della corsa. 14.45: Il vantaggio dei fuggitivi sale di qualche secondo e si avvicina ai due minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it

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