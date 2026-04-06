LIVE Cobolli-Comesana 5-5 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | si entra nella fase calda del 1° set

Al torneo di Montecarlo, il primo set tra Cobolli e Comesana si è concluso con un punteggio di 5-5. La partita è entrata nella fase decisiva, con entrambi i giocatori impegnati a mantenere il ritmo. La diretta ha seguito anche gli incontri di Berrettini e Vavassori contro De Minaur e Norrie, con aggiornamenti disponibili dalle undici del mattino. La sfida tra i tennisti continua a tenere alta l’attenzione degli appassionati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA L IVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINIVAVASSORI-DE MINAURNORRIE DALLE 11.00 15-0 Cobolli sbaglia un comodo passante di dritto, con Comesana che a rete si era consegnato. Ace centrale di Cobolli che quindi si porta sul 5-5 in questo primo set. Comesana andrà a servire. 40-15 Ci riprova Cobolli e il passante rimane letteralmente sulla racchetta. 40-0 Riesce lo schema palla corta-passante a Cobolli. 30-0 Ancora lungo il dritto lungolinea di Comesana. 15-0 Lungo il dritto in manovra di Comesana. Cobolli continua a sbagliare da fondo e il dritto lungolinea si infrange in rete. 5-4 per Comesana in questo primo set, obiettivamente una prestazione del romano troppo fallosa e con poca pazienza. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Comesana 5-5, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: si entra nella fase calda del 1° set LIVE Cobolli-Comesana 1-2, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: azzurro costretto a inseguire nel 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI/VAVASSORI-DE MINAUR/NORRIE DALLE 11. LIVE Cobolli-Comesana 2-4, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: azzurro troppo falloso in questo 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI/VAVASSORI-DE MINAUR/NORRIE DALLE 11. Temi più discussi: Cobolli-Comesana, ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streaming; Diretta Cobolli - Comesana (Rolex Monte-Carlo Masters); Tennis Tracker: tutti gli aggiornamenti e le notizie del tennis mondiale; Quattro azzurri in campo: programma di oggi su Sky. Cobolli diretta Montecarlo: segui l'esordio contro Comesana. Tennis oggi LIVEMONTE-CARLO - È il giorno dell'esordio di Flavio Cobolli al Masters 1000 di Monte-Carlo. L'azzurro, numero n.16 del mondo e decima testa di serie del tabellone, sfida al primo turno l'argentino Franci ... corrieredellosport.it LIVE Cobolli-Comesana, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: vince Fonseca, a breve in campo l’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI/VAVASSORI-DE MINAUR/NORRIE DALLE 11.00 18.00 Sconfitte prima del tempo sia in ... oasport.it Dopo l’ultima rinuncia di Tiafoe, Matteo affronterà il cileno Garin per un posto al secondo turno contro Zverev Sulla strada di Cobolli e Berrettini ci saranno rispettivamente Comesana e Bautista facebook Dopo l’ultima rinuncia di Tiafoe, Matteo affronterà il cileno Garin per un posto al secondo turno contro Zverev Sulla strada di Cobolli e Berrettini ci saranno rispettivamente Comesana e Bautista x.com