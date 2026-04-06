LIVE Cobolli-Comesana 5-5 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | si entra nella fase calda del 1° set

Da oasport.it 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al torneo di Montecarlo, il primo set tra Cobolli e Comesana si è concluso con un punteggio di 5-5. La partita è entrata nella fase decisiva, con entrambi i giocatori impegnati a mantenere il ritmo. La diretta ha seguito anche gli incontri di Berrettini e Vavassori contro De Minaur e Norrie, con aggiornamenti disponibili dalle undici del mattino. La sfida tra i tennisti continua a tenere alta l’attenzione degli appassionati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA L IVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINIVAVASSORI-DE MINAURNORRIE DALLE 11.00 15-0 Cobolli sbaglia un comodo passante di dritto, con Comesana che a rete si era consegnato. Ace centrale di Cobolli che quindi si porta sul 5-5 in questo primo set. Comesana andrà a servire. 40-15 Ci riprova Cobolli e il passante rimane letteralmente sulla racchetta. 40-0 Riesce lo schema palla corta-passante a Cobolli. 30-0 Ancora lungo il dritto lungolinea di Comesana. 15-0 Lungo il dritto in manovra di Comesana. Cobolli continua a sbagliare da fondo e il dritto lungolinea si infrange in rete. 5-4 per Comesana in questo primo set, obiettivamente una prestazione del romano troppo fallosa e con poca pazienza. 🔗 Leggi su Oasport.it

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