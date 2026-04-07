LIVE Sinner-Humbert ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | si parte con il francese al servizio

Al torneo ATP di Montecarlo, il match tra Sinner e Humbert è iniziato con il francese al servizio. Humbert ha conquistato il primo gioco grazie a un punto con un dritto incrociato stretto in corsa, che ha concluso a rete. La partita è in corso e i primi scambi sono stati caratterizzati da un buon livello di gioco.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 Game Humbert. Che punto del francese, che trova un gran dritto incrociato stretto in corsa e chiude a rete. 40-30 Humbert perde il controllo del rovescio difensivo. 40-15 Se ne va la risposta di rovescio di Sinner. 30-15 Di un soffio in corridoio il dritto inside out in avanzamento di Jannik. 15-15 Scambio vissuto sulla diagonale sinistra chiuso dall’errore di dritto del transalpino. 15-0 Si parte con la prima vincente del mancino francese. PRIMO SET 12:20 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 4 minuti si partirà con il francese al servizio. 12:18 Accolti dall’applauso del pubblico entrano in campo i due protagonisti dell’incontro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Humbert, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: si parte con il francese al servizio LIVE Sinner-Humbert, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: il n.2 e il francese si ritrovano dopo 5 anniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Jannik Sinner e Ugo Humbert,... LIVE Sinner-Fonseca, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: si parte con il brasiliano al servizioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-GIBSON (NON PRIMA DELLE 21. Temi più discussi: Monte-Carlo LIVE, Sinner sfida Humbert: cronaca in diretta dalle 13; Sinner-Humbert oggi su Sky: 2° match dalle 11; Sinner-Humbert, ATP Montecarlo 2026: orario, tv, streaming, partita precedente; Dove vedere Sinner-Humbert al Masters 1000 di Montecarlo in tv e streaming. Diretta Sinner Humbert | Streaming video tv: debutto nel Principato (Atp Montecarlo 2026, oggi 7 aprile)Diretta Sinner Humbert streaming video tv, oggi 7 aprile: orario e risultato live della partita per il secondo turno del torneo Atp Montecarlo 2026. ilsussidiario.net Montecarlo, oggi Sinner-Humbert al secondo turno - Il match in direttaJannik Sinner debutta all' Atp Masters 1000 di Montecarlo oggi, martedì 7 aprile 2026. L'azzurro, numero 2 del mondo, nel match del secondo turno affronta il francese Hugo Humbert, 27 anni e numero 34 ... adnkronos.com Sinner-Humbert diretta Masters 1000 di Montecarlo: segui l'esordio di Jannik LIVE - facebook.com facebook Inizia una giornata pazzesca a Monte-Carlo! Sul Court Rainier III Matteo Berrettini sfida Roberto Bautista Agut (a seguire ci sarà Jannik Sinner opposto a Ugo Humbert), mentre sul Court EA de Massy Luciano Darderi affronta Hubert Hurkacz. x.com