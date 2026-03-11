LIVE Sinner-Fonseca 5-6 ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | l’azzurro serve per rimanere nel set

Al momento, nel match tra Sinner e Fonseca all’ATP Indian Wells 2026, il punteggio è 5-6 per Fonseca. Sinner sta servendo per rimanere nel set e l’azione è molto combattuta, con il punteggio di 15-15. Nel frattempo, è possibile aggiornarsi sulla diretta di Paolini-Gibson, prevista non prima delle 21.00. La partita prosegue con grande intensità sul campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-GIBSON (NON PRIMA DELLE 21.00) 15-15 Di pochissimo in corridoio il dritto in uscita dal servizio dell'italiano. 15-0 Decolla il rovescio del sudamericano. 5-6 Game Fonseca. Dritto inside out vincente del brasiliano. Dopo il cambio di campo Sinner servirà nuovamente per rimanere nel set. 40-30 Ottima difesa con il rovescio in allungo di Jannik. 40-15 Scappa via il dritto in controbalzo del sudamericano. 40-0 Servizio e dritto del brasiliano. 30-0 Si ferma sul nastro il dritto dal centro dell'italiano. 15-0 Sinner colpisce male la risposta di rovescio. 5-5 Game Sinner. Se ne va la risposta del brasiliano, che torna ora alla battuta.