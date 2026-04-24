LIVE Musetti-Hurkacz 6-4 2-3 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | il polacco cancella due palle break

Al torneo ATP di Madrid, il match tra Musetti e Hurkacz è in corso con il punteggio di 6-4, 2-3. Hurkacz ha salvato due palle break, mantenendo il servizio. La partita, che si sta svolgendo sul cemento spagnolo, è trasmessa in diretta, mentre sono previste anche altre sfide tra i tennisti locali e internazionali durante la giornata. Gli aggiornamenti continuano a seguire l’andamento del confronto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-BONZI (NON PRIMA DELLE 16.00) LA DIRETTA LIVE DI GRANT-CIRSTEA (3° MATCH DALLE 11.00) 15-40 Due palle break Hurkacz. Risposta lungolinea di rovescio vincente del tennista di Wroclaw. 15-30 In corridoio il recupero di rovescio di Musetti sulla contro smorzata dell’avversario. 15-15 Gran risposta di dritto del polacco. 15-0 Prima vincente del toscano. 2-3 Game Hurkacz. Lorenzo colpisce male la risposta di rovescio. 40-15 Dritto inside out vincente dell’italiano. 40-0 Prima vincente. 30-0 Stop volley di dritto pregevole di Hurkacz. 15-0 Non passa la risposta di dritto dell’azzurro.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Hurkacz 6-4 2-3, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il polacco cancella due palle break Notizie correlate LIVE Musetti-Hurkacz 4-3, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il polacco si riavvicinaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-BONZI (NON PRIMA DELLE 16. LIVE Cobolli-Comesana 2-2, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’azzurro cancella due palle breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI/VAVASSORI-DE MINAUR/NORRIE DALLE 11. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Musetti-Hurkacz, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streaming; Live Hubert Hurkacz - Lorenzo Musetti - Madrid Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 24/04/2026; Madrid LIVE Musetti-Hurkacz: cronaca in diretta dalle 11; Musetti-Hurkacz, secondo turno Masters 1000 Madrid: orario, quando si gioca e dove vederla in tv. LIVE Musetti-Hurkacz 6-4 2-3, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il polacco cancella due palle breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-BONZI (NON PRIMA DELLE 16.00) LA DIRETTA LIVE DI GRANT-CIRSTEA (3° MATCH DALLE 11.00) ... oasport.it Musetti-Hurkacz diretta 6-4 1-1, l'azzurro debutta a Madrid: precedenti e dove vederla (tv e streaming)Lorenzo Musetti scende in campo per il Masters 1000 di Madrid e dovrà provare a fare punti, per difendere la semifinale dell'anno scorso (400 punti). Poi ci saranno ... ilmattino.it é iniziato Musetti - Hurkacz - facebook.com facebook Musetti sfida Hurkacz, la diretta del Masters 1000 di Madrid x.com