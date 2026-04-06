LIVE Cobolli-Comesana 2-2 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | l’azzurro cancella due palle break

Nel torneo ATP di Montecarlo, la partita tra Cobolli e Comesana si è conclusa con un punteggio di 2-2, con l’azzurro che ha salvato due palle break nel corso del set. La sfida prosegue con aggiornamenti in tempo reale, mentre si attende l’inizio di altri incontri, tra cui quelli che coinvolgono Berrettini e Vavassori contro Norrie e De Minaur, in programma dalle 11.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA L IVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINIVAVASSORI-DE MINAURNORRIE DALLE 11.00 30-30 Ottimo dritto in back di Cobolli, palla che rimbalza molto bassa e Comesana sbaglia. 30-15 Doppio fallo dell’argentino. 30-0 Non trova il campo Cobolli col rovescio lungolinea sulla giocata in slice di Comesana. 15-0 Potente servizio al centro di Comesana, niente da fare per Cobolli. Gran punto di Cobolli che gioca sempre col dritto sull’angolo scoperto e poi viene a chiudere con una comoda volée di dritto. 2-2 nel 1° set e ora l’argentino a servire. Vantaggio Cobolli, dritto lungolinea micidiale dell’azzurro. 40-40 Bravissimo Cobolli ad aprirsi il campo col dritto lungolinea e poi a concludere con quello a sventaglio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Comesana 2-2, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’azzurro cancella due palle break LIVE Cobolli-Comesana, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: in campo Fonseca-Diallo, dopo l’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI/VAVASSORI-DE MINAUR/NORRIE DALLE 11. LIVE Cobolli-Comesana, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: vince Fonseca, a breve in campo l’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI/VAVASSORI-DE MINAUR/NORRIE DALLE 11. Temi più discussi: Flavio Cobolli Francisco Comesaña risultati in diretta e H2H; Tennis Tracker: tutti gli aggiornamenti e le notizie del tennis mondiale; Quattro azzurri in campo: programma di oggi su Sky; Rolex Monte-Carlo Masters Tennis | Cobolli - Comesana. Cobolli diretta Montecarlo: segui l'esordio contro Comesana. Tennis oggi LIVEMONTE-CARLO - È il giorno dell'esordio di Flavio Cobolli al Masters 1000 di Monte-Carlo. L'azzurro, numero n.16 del mondo e decima testa di serie del tabellone, sfida al primo turno l'argentino Franci ... corrieredellosport.it LIVE Cobolli-Comesana, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: vince Fonseca, a breve in campo l’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI/VAVASSORI-DE MINAUR/NORRIE DALLE 11.00 18.00 Sconfitte prima del tempo sia in ... oasport.it Dopo l’ultima rinuncia di Tiafoe, Matteo affronterà il cileno Garin per un posto al secondo turno contro Zverev Sulla strada di Cobolli e Berrettini ci saranno rispettivamente Comesana e Bautista facebook Dopo l’ultima rinuncia di Tiafoe, Matteo affronterà il cileno Garin per un posto al secondo turno contro Zverev Sulla strada di Cobolli e Berrettini ci saranno rispettivamente Comesana e Bautista x.com