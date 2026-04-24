LIVE Musetti-Hurkacz 4-3 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | il polacco si riavvicina

Al torneo di Madrid, il match tra Musetti e Hurkacz è in corso con il punteggio di 4-3. Il polacco si sta riavvicinando nel punteggio, mentre gli spettatori seguono con attenzione gli scambi sul campo. L'incontro si sta svolgendo in diretta e gli aggiornamenti vengono forniti in tempo reale. Prima di questo, si sono disputate le partite tra Sinner e Bonzi, e tra Grant e Cirstea, con orari stabiliti per le dirette.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-BONZI (NON PRIMA DELLE 16.00) LA DIRETTA LIVE DI GRANT-CIRSTEA (3° MATCH DALLE 11.00) 0-15 Dritto incrociato e palla corta in contropiede del tennista di Wroclaw. 4-3 Game Hurkacz. Servizio e smash del polacco, che si riavvicina. 40-0 Non passa la risposta di rovescio dell’azzurro. 30-0 ACE Hurkacz. 15-0 Prima vincente del polacco. 4-2 Break Hurkacz. A metà rete la palla corta di dritto di Lorenzo, che cede uno dei due break. 15-40 Due palle break Hurkacz. Se ne va il dritto dell’italiano. 15-30 Non passa la palla corta di dritto di Hurkacz. 0-30 Scappa via il dritto in uscita dal servizio dell’azzurro.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Hurkacz 4-3, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il polacco si riavvicina Notizie correlate LIVE Musetti-Hurkacz, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: esordio complicatissimo, sorteggio non favorevoleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-BONZI (NON PRIMA DELLE 16. LIVE Musetti-Hurkacz, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del matchCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-BONZI (NON PRIMA DELLE 16. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Madrid LIVE Musetti-Hurkacz: cronaca in diretta dalle 11; Live Hubert Hurkacz - Lorenzo Musetti - Madrid Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 24/04/2026; Musetti-Hurkacz, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streaming; Musetti-Hurkacz, secondo turno Masters 1000 Madrid: orario, quando si gioca e dove vederla in tv. LIVE Atp Masters 1000 Madrid Musetti-Hurkacz, doppio break in un esordio impegnativo per LorenzoLorenzo Musetti sfida al suo debutto sulla terra rossa del Masters 1000 di Madrid il polacco Hubert Hurkacz, ex numero 6 del ranking ATP in cerca di riscatto e punti ... sport.virgilio.it LIVE Musetti-Hurkacz 2-1, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: break immediato dell’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-BONZI (NON PRIMA DELLE 16.00) LA DIRETTA LIVE DI GRANT-CIRSTEA (3° MATCH DALLE 11.00) ... oasport.it é iniziato Musetti - Hurkacz - facebook.com facebook Musetti sfida Hurkacz, la diretta del Masters 1000 di Madrid x.com