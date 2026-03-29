LIVE MotoGP GP USA 2026 in DIRETTA | tra poco il via della gara! Di Giannantonio Bezzecchi e Bagnaia a caccia della vittoria

Alle 22.01 i piloti sono saliti sulla griglia di partenza in vista del GP USA 2026 di MotoGP. Tra loro, Di Giannantonio, Bezzecchi e Bagnaia si sono preparati per la gara, mentre Marquez ha ricevuto una penalizzazione che ha modificato la sua posizione in griglia. La corsa sta per partire, con i concorrenti pronti a darsi battaglia sul circuito.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MARQUEZ PENALIZZATO LA NUOVA GRIGLIA DI PARTENZA 22.01 I piloti vanno a posizionarsi sulla griglia di partenza. 22.00 Giro di ricognizione. 21.58 Vediamo quanto il long lap penalty inciderà sulla gara di Marc Marquez. Per scontare la penalità si perdono circa 3 secondi. 21.57 La classifica del Mondiale: 1. Jorge Martin 57 2. Marco Bezzecchi 56 3. Pedro Acosta 44 4. Fabio Di Giannantonio 37 5. Ai Ogura 37 6. Marc Marquez 34 7. Raul Fernandez 32 8. Francesco Bagnaia 19 9. Alex Marquez 19 10. Luca Marini 16 11. Brad Binder 13 12. Johann Zarco 13 13. Franco Morbidelli 12 14. Enea Bastianini 12 15. Fermin Aldeguer 8 16. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: tra poco il via della gara! Di Giannantonio, Bezzecchi e Bagnaia a caccia della vittoria Articoli correlati Leggi anche: LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: tra poco la FP2, Bezzecchi e Bagnaia testano l’assetto Leggi anche: LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: tra poco le pre-qualifiche, Bezzecchi e Bagnaia osservati speciali Tutti gli aggiornamenti su LIVE MotoGP GP USA 2026 in DIRETTA tra... Temi più discussi: MotoGp, diretta tv e streaming Gp Usa: dove vederlo e a che ora; MotoGp, orari Gp Usa: Bezzecchi vuole il tris, ma Marquez cerca immediato riscatto; LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: Bezzecchi sfida Marquez tra qualifiche e Sprint; MotoGP GP Stati Uniti, dove vedere la gara di Austin: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su Now. LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: tra poco il via della gara! Di Giannantonio, Bezzecchi e Bagnaia a caccia della vittoriaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MARQUEZ PENALIZZATO LA NUOVA GRIGLIA DI PARTENZA 21.37 Non troppo dissimile la situazione per Marquez. Il ... oasport.it LIVE Moto GP oggi, Di Giannantonio in pole per la gara del GP USA: orari tv su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streamingLa MotoGP torna in pista oggi per il GP USA: gara in programma oggi alle ore 22 in diretta dal circuito di Austin. Fabio Di Giannantonio in pole dopo le qualifiche seguito da Bezzecchi e Acosta con Ba ... fanpage.it MotoGP delle Americhe: partita la gara, Di Giannantonio in pole davanti ad Acosta e Bagnaia Griglia cambiata dopo le penalizzazioni di due posizioni inflitte a Bezzecchi e Marini. Martin vince la Sprint Race. Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www - facebook.com facebook MotoGp ad Austin, la gara in diretta: Di Giannantonio parte dalla pole, penalizzati Marquez e Acosta x.com