LIVE MotoGP GP Spagna 2026 in DIRETTA | subito una caduta per Bagnaia nelle pre-qualifiche

Durante le prime sessioni di prove del GP Spagna 2026, uno dei piloti ha subito una caduta nelle pre-qualifiche, rimanendo fermo a causa di un incidente. Dopo aver ripreso, ha registrato un miglior tempo di 1’37”3, posizionandosi in dodicesima posizione. La sessione si sta svolgendo con pneumatici soft davanti e media al posteriore, entrambi nuovi. La gara si avvicina e le qualifiche continuano a tenere banco.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.22 Bagnaia si porta in 12ma piazza in 1’37?3 girando con soft davanti e media al posteriore, entrambe nuove. 15.20 Acosta sfrutta la gomma soft nuova al posteriore e sale in quarta piazza con la KTM a 440 millesimi dalla vetta. 15.19 Bagnaia torna finalmente in pista con la seconda moto. 15.17 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1 Fabio DI GIANNANTONIO Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati 1:36.560 2 Alex MARQUEZ BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati +0.046 3 Johann ZARCO LCR Honda Honda +0.409 4 Luca MARINI Honda HRC Castrol Honda +0.461 5 Marco BEZZECCHI Aprilia Racing Aprilia +0.556 6 Raul FERNANDEZ Trackhouse MotoGP Team Aprilia +0.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: subito una caduta per Bagnaia nelle pre-qualifiche Notizie correlate Leggi anche: LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: Bagnaia svetta nelle pre-qualifiche, Bezzecchi in crescita. Marquez non brilla Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: Di Giannantonio e Bezzecchi partono forte nelle pre-qualifiche, in difficoltà Bagnaia Altri aggiornamenti Temi più discussi: MotoGP GP Spagna, dove vedere la gara di Jerez: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su Now; MotoGP a Jerez: il programma completo con gli orari del GP Spagna; LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: si ricomincia dopo un mese di pausa!; Dove vedere il Gp di Spagna di MotoGp in tv e streaming. LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: subito una caduta per Bagnaia nelle pre-qualificheCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.14 Nulla di grave dopo la caduta per Bagnaia, che è tornato di corsa ai box per prendere la seconda moto. oasport.it GP Spagna 2026, Prove: subito caduta per Bagnaia, Di Giannantonio leader – DIRETTALa diretta scritta delle Prove Libere e delle Prove del GP di Spagna 2026 della MotoGP impegnata sul circuito di Jerez ... formulapassion.it Intanto, MemasGP è a bordo pista a seguire le Practice della Moto3 e guardate chi c’è in azione: il vincitore del GP di Austin, Guido Pini. #MemasGP #SpanishGP #MotoGP #Moto3 facebook Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) è stato il più veloce al termine delle prime libere sul circuito di Jerez, in Spagna, dove si corre la quarta prova del mondiale MotoGp. #ANSA ansa.it/sito/notizie/s… x.com