Alle prime luci delle pre-qualifiche del GP Thailandia, i piloti mostrano un buon ritmo, con alcuni che partono subito forte. La maggior parte dei concorrenti in pista utilizza gomme già usate, mentre il cronometro scorre veloce verso la conclusione della sessione. La pista si prepara a regalare emozioni intense, mentre gli appassionati attendono con ansia gli sviluppi delle qualifiche.

9.22 A meno di 40 minuti dalla fine del turno, in questa fase i pochi piloti in pista montano gomme usate. 9.21 Torna ai box Bagnaia dopo aver fatto fatica anche in questo secondo run della sessione. 9.18 Bagnaia si migliora leggermente in 1’30"3 con gomme soft ed è 17° a circa quattro decimi dalla top10. 9.17 Sfruttiamo questo breve momento con poca attività in pista per riportare la classifica aggiornata delle pre-qualifiche: 1 Fabio DI GIANNANTONIO Ducati 1:29.191 2 Marco BEZZECCHI Aprilia +0.001 3 Alex MARQUEZ Ducati +0.344 4 Ai OGURA Aprilia +0.388 5 Pedro ACOSTA KTM +0.512 6 Franco MORBIDELLI Ducati +0.554 7 Jorge MARTIN Aprilia +0.573 8 Johann ZARCO Honda +0. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: Di Giannantonio e Bezzecchi partono forte nelle pre-qualifiche, in difficoltà Bagnaia

