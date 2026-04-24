Oggi si torna in pista per il Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP, dopo un mese di pausa. La prima giornata di prove ufficiali è appena iniziata e gli appassionati possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale. La gara si svolge sul circuito spagnolo, con i piloti pronti a sfidarsi in una serie di sessioni di qualifiche e prove libere.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata del week end del GP di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Su tradizionale tracciato dell’Andalusia, il Circus delle due ruote torna a girare e sarà una grande sfida per i centauri, dovendo trovare in breve tempo l’assetto giusto per massimizzare la propria prestazione. Si torna a competere dopo una lunga pausa, primo round nel Vecchio Continente. L’attuale classifica mondiale sorride all’Aprilia, con Marco Bezzecchi e Jorge Martin a comandare le fila. Sarà interessante capire se questa tendenza si replicherà anche sul tortuoso tracciato iberico, dove conta tantissimo avere tanta velocità in percorrenza di curva.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: si ricomincia dopo un mese di pausa!

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