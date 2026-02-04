LIVE MotoGP Test Sepang 2026 in DIRETTA | Bezzecchi e Bagnaia in top10 si riparte dopo la pausa

Questa mattina a Sepang i piloti sono tornati in pista dopo la pausa. Bezzecchi e Bagnaia sono entrati nella top10, mentre Zarco ha riacceso i motori sulla Honda. Vinales ha completato due giri, Pecco ne ha fatti cinque. La gara riparte con ritmo sostenuto e i test continuano tra sorprese e conferme.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.39 Anche Honda riaccende i motori con Zarco. Cinque giri intanto per Pecco, due per Vinales. Tempi alti per entrambi. 8.36 Anche Vinales torna in azione, mentre Bagnaia completa il terzo giro consecutivo. 8.34 GREEN FLAG! Pecco Bagnaia in pista, il n. 63 di Ducati inaugura la sessione pomeridiana. 8.30 Niente Yamaha quindi, abbiamo finalmente la conferma da parte di Bartolini. L'altra certezza è data dai problemi di Quartararo che si è fratturato un dito. 8.27 Massimo Bartolini, direttore tecnico Yamaha, ha affermato ai microfoni di Sky Sport: "Ieri abbiamo controllato cosa fosse successo sulla moto di Quartararo: pensiamo di aver capito ma non siamo ancora sicuri della causa e quindi, per una questione di sicurezza dei nostri piloti ma anche degli altri, abbiamo deciso di non girare più finché non verrà risolta la problematica.

