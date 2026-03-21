LIVE MotoGP GP Brasile 2026 in DIRETTA | si comincia dopo la lunga attesa!

Inizia la diretta del GP Brasile 2026 di MotoGP, con la partenza prevista dopo un’attesa prolungata. La griglia di partenza viene comunicata, mentre si segnala un possibile ritardo per la Sprint. Sono in corso aggiornamenti sulla situazione in pista e sulle eventuali cause del ritardo. La gara si svolge sul circuito di Interlagos, con i piloti pronti a partire.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA POSSIBILE RITARDO PER LA SPRINT: COSA STA SUCCEDENDO 20.10 I primi 10 dovrebbero partire tutti con gomma hard all’anteriore e soft al posteriore. Bagnaia, che è 11°, ha optato per hard all’anteriore e media al posteriore. 20.06 I giri da percorrere saranno 15: la pista è molto breve. 19.56 Confermata la partenza della Sprint alle 20.20. 19.38 La ‘pezza’ che è stata messa alla buca sul rettilineo: This looks totally safe and awesome and secure @GarethHarford pic.twitter.comnKQ9XmgHeM — Simon Patterson (@denkmit) March 21, 2026 19.27 Programma stravolto. Sprint di MotoGP alle 20.20, qualifiche di Moto3 alle 21. 🔗 Leggi su Oasport.it

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